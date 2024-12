Skoda Elroq, un SUV électrique enfin abordable

L’Elroq repose sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. Il en reprend également les motorisations et les batteries avec pour le moment 3 offres en France : (Elroq 50 : 170ch, 372 km – Elroq 60 : 204 ch (autonomie en cours d’homologation) – Elroq : 85 : 286 ch, 579 km). Une version 85X à transmission intégrale et une variante sportive RS, suivront en 2026.

Nous avons réalisé ce test au volant de la version 85, équipée de la grosse batterie d’une capacité nette de 77 kWh et du moteur de 286 ch placé sur le train arrière. L’Elroq profite d’un couple musclé de 545 Nm pour offrir des accélérations bien franches et des reprises qui le sont tout autant. Vous n’aurez aucun mal à atteindre la vitesse légale où à dépasser sur les petites routes ou les grands axes. C’est la version qui assure la sérénité.

Le revers de la médaille c’est une consommation banale, voire décevante pour cette version. Nous avons ainsi relevé une moyenne d’environ 20,5 kWh/100 km sur notre parcours, ce qui amène l’autonomie à 380 km environ. Cela s’explique par le poids important (2 149 kg) pratiquement similaire à celui de son grand frère, l’Enyaq. Un mode B est présent pour intensifier la régénération au lever de pied.

Le Skoda Elroq dispose d’un chargeur embarqué de 11 kW (AC) et peut accepter des charges rapides élevées d’une puissance de 175 kW, permettant de récupérer 80% en 30 min. Un bon point. A cela il peut ajouter un pré-conditionnement manuel de la batterie, une pompe à chaleur en option (1 100 €) et disposer d’un planificateur d’itinéraire efficace qui s’ajuste en temps réel (disponible à partir de la finition Clever).

En ville, la maniabilité est excellente avec un rayon de braquage très court ce qui facilite les manœuvres et les inscriptions en virages serrés. Sur route, l'Elroq affiche un comportement neutre et placide. Les conducteurs en quête de sensations devront repasser, le tchèque privilégie le confort avec une suspension souple qui a parfois tendance à pomper sur les revêtements ondulés et une direction qui mériterait un peu plus de consistance. Il est possible d'opter pour un châssis piloté (1 100 €) pour raffermir l'ensemble et gagner en dynamisme.

Attention, encore une fois, le poids important peut surprendre au freinage. Un freinage, associant la régénération, offrant une sensation plutôt naturelle à la pédale. Sur les grands axes, l’Elroq brille par une insonorisation de qualité. Les bruits d’air et de roulement sont bien isolés.