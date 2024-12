Skoda Elroq, un SUV électrique enfin abordable

En France, le nouveau Skoda Elroq est disponible en 4 finitions.

L’entrée de gamme, baptisée « City », à partir de 33 300 € et uniquement disponible avec la batterie 50 embarque comme principaux équipements de série la climatisation automatique, le démarrage sans clé, les feux à LED, le chargeur 11 kW (AC), l’info-divertissement avec écran de 13’’ avec connectivités Android et Carplay, les jantes alliage de 19’’, la caméra de recul, le détecteur d’angles morts,

La finition « Element », disponible uniquement avec la batterie 60 et vendue 36 620 €, enrichit la dotation de la climatisation automatique, du volant 2 branches, de ièges avant chauffants, de la navigation avec services connectés et du radar de stationnement av et ar.

Le niveau cœur de gamme appelé « Clever » est disponible à partir de 39 390 €. Il ajoute à la finition précédente l’ouverture sans clé, la recharge par induction, les entourages de fenêtre en chrome, les vitres surteintées, la conduite autonome de niveau 2.

Le niveau « Plus », à partir de 40 230 € ajoute les feux Matrix, les feux arrière LED avec clignotants à défilement, le pack Hiver avec clim automatique, siège et pare-brise chauffants et le pack Drive incluant la suspension pilotée, la direction progressive et le volant chauffant.

Le point techno : l'application Via l’application MyŠkoda les propriétaires ont à portée de main toutes les informations concernant leur véhicule et peuvent même contrôler à distance certaines de ses fonctions utiles comme le chauffage, la recharge, etc.