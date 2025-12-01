Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Dacia Bigster affronte le Citroen C5 Aircross dans un match des SUV compacts abordables

Olivier Pagès

4. Les fiches techniques respectibles des Citroën C5 Aircross et Dacia Bigster

 

Les chiffres clés

Citroen C5 Aircross 2 II 1.2 HYBRIDE 145 MAX E-DCS6 Dacia Bigster 1.2 MILD HYBRID 140 JOURNEY
Généralités    
Finition MAX JOURNEY
Date de commercialisation 17/07/2025 02/04/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité 100 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois 36 mois
Dimensions    
Longueur 4,65 m 4,57 m
Largeur sans rétros 1,87 m 1,81 m
Hauteur 1,66 m 1,66 m
Empattement 2,79 m 2,70 m
Volume de coffre mini 565 L --
Volume de coffre maxi 651 L --
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 1 554 Kg 1 514 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Essence Essence
Puissance fiscale 7 CV 7 CV
Moteur 3 cylindres , 12 soupapes 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 1 199 cm3 1 199 cm3
Puissance 136 ch 140 ch
Couple 230 Nm à 1 750 trs/min 230 Nm
Boîte de vitesses Automatique Mécanique
Nombre de rapports 6 6
Roues motrices AV AV
Performances / consommation    
Vitesse maximum 201 km/h 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 11.2 s 9.8 s
Volume du réservoir 55 L 50 L
Emissions de CO2 122 g/km (wltp) 123 g/km (wltp)
Bonus malus max 240 260
