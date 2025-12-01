Le Dacia Bigster affronte le Citroen C5 Aircross dans un match des SUV compacts abordables
4. Les fiches techniques respectibles des Citroën C5 Aircross et Dacia Bigster
Les chiffres clés
|Citroen C5 Aircross 2 II 1.2 HYBRIDE 145 MAX E-DCS6
|Dacia Bigster 1.2 MILD HYBRID 140 JOURNEY
|Généralités
|Finition
|MAX
|JOURNEY
|Date de commercialisation
|17/07/2025
|02/04/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|100 000 km
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|36 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,65 m
|4,57 m
|Largeur sans rétros
|1,87 m
|1,81 m
|Hauteur
|1,66 m
|1,66 m
|Empattement
|2,79 m
|2,70 m
|Volume de coffre mini
|565 L
|--
|Volume de coffre maxi
|651 L
|--
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|5
|5
|Poids à vide
|1 554 Kg
|1 514 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Essence
|Puissance fiscale
|7 CV
|7 CV
|Moteur
|3 cylindres , 12 soupapes
|3 cylindres , 12 soupapes
|Cylindrée
|1 199 cm3
|1 199 cm3
|Puissance
|136 ch
|140 ch
|Couple
|230 Nm à 1 750 trs/min
|230 Nm
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Mécanique
|Nombre de rapports
|6
|6
|Roues motrices
|AV
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|201 km/h
|180 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|11.2 s
|9.8 s
|Volume du réservoir
|55 L
|50 L
|Emissions de CO2
|122 g/km (wltp)
|123 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|240
|260
