Difficile de prendre clairement position pour l’un de ses deux modèles tant beaucoup de choses opposent. Tout dépendra de vos priorités. Si c’est le budget, il n’y a pas photo avec une différence supérieure à 9 000€, vous choisirez le Bigster, qui ne manque pas d’attrait avec comme argument intéressant ses aspects pratiques, mais attention, sachez que Citroën propose déjà des réductions sur son site internet de 1 760 €, ce qui fait tomber l’écart à un peu plus de 7 000€.

En revanche, si vous êtes prêt à faire quelques sacrifices pour dépenser une telle somme, vous partirez sur le Citroën C5 Aircross qui propose une finition plus valorisante, une présentation plus agréable, des prestations routières très convaincantes avec en particulier un confort supérieur et une motorisation plus efficiente qui permet de rouler parfois en tout électrique.