Le Dacia Bigster affronte le Citroen C5 Aircross dans un match des SUV compacts abordables
3. Quel est le plus recommandable entre le Citroën C5 Aircross et la Dacia Bigster ?
Difficile de prendre clairement position pour l’un de ses deux modèles tant beaucoup de choses opposent. Tout dépendra de vos priorités. Si c’est le budget, il n’y a pas photo avec une différence supérieure à 9 000€, vous choisirez le Bigster, qui ne manque pas d’attrait avec comme argument intéressant ses aspects pratiques, mais attention, sachez que Citroën propose déjà des réductions sur son site internet de 1 760 €, ce qui fait tomber l’écart à un peu plus de 7 000€.
En revanche, si vous êtes prêt à faire quelques sacrifices pour dépenser une telle somme, vous partirez sur le Citroën C5 Aircross qui propose une finition plus valorisante, une présentation plus agréable, des prestations routières très convaincantes avec en particulier un confort supérieur et une motorisation plus efficiente qui permet de rouler parfois en tout électrique.
|Dacia Bigster hybrid 140 ch
|Citroen C5 Aircross Hybrid 145 ch
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Crash-test (Euro Ncap)
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,4 /20
|14,2 /20
