Le Dacia Bigster affronte le Citroen C5 Aircross dans un match des SUV compacts abordables

Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

20  

2. Sur la route, le Citroën C5 Aircross soigne davantage ses occupants

 

Le Citroën C5 Aircross est disponible avec 3 motorisations : une 100% électrique de 136 ch, un hybride rechargeable de 195 ch et la version micro-hybridée 145 ch de notre modèle d’aujourd’hui.

Moteurs plus traditionnels sur le Bigster avec une version full hybride de 155 ch et des moteurs microhybridés de 140 ch compatibles ou non avec le GPL.

Aujourd’hui pour ce comparatif, nous avons choisi les versions micro-hybridées, qui offre des puissances très proche mais attention, la C5 Aicross est uniquement disponible en boîte automatique alors qu’il faudra se contenter d’une transmission manuelle sur le Bigster. Et les différences ne s’arrêtent pas là puisque ce sont deux technologies bien distinctes. Sur les modèles Stellantis, le bloc électrique est intégré à la boîte de vitesses tandis que le système est plus simple chez Dacia car il côtoie le moteur thermique. Résultat, à l’usage, la première différence saute aux yeux.

En effet, les démarrages sur le Citroën peuvent se faire en tout électrique et ces phases sont même assez nombreuses en ville à condition bien évidemment d’avoir le pied droit relativement léger. C’est totalement impossible sur le Bigster et cela a des répercussions sur la consommation. Ainsi, nous avons relevé un écart de 0,5 l/100 km à 0,7l/100 km en faveur du Citroën. Partez sur une moyenne d’environ 6,5 l/100 km sur le Citroën et 7,2 ou 7,3l/100 km sur le Bigster. L’agrément est également différent, le C5 Aircross met en avant sa douceur d’utilisation, ce qui se traduit par une meilleure insonorisation, des transmissions électriques/thermiques plus douces, ce qui permet de bénéficier d’un confort optimisé. Revers de la médaille, les performances sont en retrait par rapport au Bigster comme en atteste le 0 à 100 km/h abattu en 11,2 s pour le Citroën contre 9,8 s pour le Dacia. Une différence due notamment à la boîte manuelle à l’étagement plus court, qui donne plus de punch au Bigster, mais il faudra tout de même composer avec un tempérament un peu plus basique avec des vibrations plus marquées, mais aussi une sonorité plus présente en raison d’une insonorisation, qui aurait pu être meilleure.

Les voyages seront donc plus reposants à bord du C5 Aircross, et cela passe aussi par un plus grand confort. L’expertise de Citroën n’est plus à prouver grâce notamment aux sièges Advanced Comfort et aux suspensions à butées hydrauliques.  On est moins bien installé dans le Bigster avec des sièges moins moelleux et des bruits de roulement et d’air plus importants. Dans les deux cas, les mouvements sont globalement bien gérés, même si dans les deux acteurs n’aiment pas être brusqués et privilégient une conduite en bon père de famille.

Sur la route Dacia Bigster hybrid 140 ch Citroen C5 Aircross Hybrid 145 ch
Agrément moteur
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Agrément boîte
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Amortissement
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
  • 9
Dynamisme
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Emissions polluantes à l'usage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Insonorisation
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 5
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Maniabilité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Performance
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Position de conduite
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Note : 13,8 /20 14,7 /20
Explication des critères de notation

 

Sécurité Dacia Bigster hybrid 140 ch Citroen C5 Aircross Hybrid 145 ch
Crash-test (Euro Ncap)
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Degré maximal d'autonomie
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
Freinage
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Systèmes de sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
Visibilité périphérique
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
Note : 13,2 /20 14 /20
Explication des critères de notation
Photos (59)

