Le SUV star de Dacia arrive en occasion, mais vaut-il déjà le coup ou mieux vaut prendre son mal en patience ?

Avec le Bigster, Dacia décide pour la première fois de s’attaquer au segment des SUV familiaux. Une catégorie qui s’adresse à des clients souvent plus exigeants, mais la marque conserve la même recette : des prestations intéressantes pour un tarif digne du segment inférieur.

Résultat, le succès ne s’est pas fait attendre puisque sur l’exercice 2025, le Bigster permet à la marque d’afficher une progression. Le dernier-né s’est écoulé à 67 000 exemplaires, un chiffre flatteur pour une première année de commercialisation. Rien qu’en France, il a séduit plus de 16 000 clients et se place 20e des meilleures ventes.

Grâce à sa longueur de 4,57 m (23 cm de plus que le Duster), le Bigster sait accueillir ses passagers, notamment ceux de l’arrière, sans sacrifier les bagages. Selon la motorisation choisie, le volume de coffre oscille entre 546 litres (Hybrid), 667 litres et 1 937 litres une fois la banquette rabattue. En revanche, il ne faut pas chercher de banquette coulissante, ni de troisième rangée.

Les passagers avant font face à la planche de bord du Duster, ce qui n’est pas une mauvaise chose, mais on aurait souhaité du tissu plutôt que du plastique dur. Le budget est davantage passé dans la dotation en équipement avec un combiné d’instrumentation numérique (7 ou 10 pouces selon le niveau), un écran multimédia de 10 pouces, la possibilité de disposer d’une climatisation bizone, du toit ouvrant panoramique, des jantes de 19 pouces ou encore du hayon électrique.

Bien sûr, ce niveau d’équipement varie selon les finitions choisies, au nombre de quatre : Essential, Expression, Extreme et Journey. Côté moteurs, la gamme débute avec le bloc essence de 130 ch, le mild hybrid de 140 ch fonctionnant au GPL ou pas, et l’hybride de 155 ch. Depuis novembre dernier, ce dernier peut aussi être alimenté au GPL.

Les filières d’approvisionnement

Dacia est la marque championne des ventes auprès des particuliers. Pourtant, ce sont bien les professionnels qui les revendent en occasion, en très grande proportion, les particuliers sont donc encore rares à les vendre. À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, le site d’occasions du groupe Renault, Renew, propose un peu plus de 150 Bigster. Du côté du site marchand La Centrale, plus de 300 annonces sont en ligne. Toutefois, il n’est pas rare d’observer des doublons entre les différentes plateformes.