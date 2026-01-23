À l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, le Bigster débute à 26 000 €. Un prix qui vous permet d’accéder à une version 140 ch en finition Essential, un choix par défaut en quelque sorte, voire pire que cela puisqu’elle est proposée 2 000 € de plus qu’en neuf.

Avec cette même mécanique, mais associée à la finition haute Journey, il faut signer un chèque de près de 28 000 €. Si ce prix ne dépasse pas celui du neuf, il s’en rapproche fortement, à 900 € près. Bien sûr, il s’agit d’exemplaires neufs qui affichent au maximum 5 000 km au compteur.

Qu’en est-il de la version phare, l’hybride de 155 ch ? Affichées en neuf à 32 000 € en finition Journey (4x2), les occasions démarrent à 29 500 € pour un modèle de 2025 affichant environ 15 000 km. Voici qui devient raisonnable, même si la décote d’à peine 8 % reste très timide.

Globalement, le Bigster profite de l’image de Dacia et de l’effet nouveauté pour conserver des tarifs proches du neuf voire supérieurs pour les clients qui ne souhaitent pas patienter.