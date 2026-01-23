Il serait imprudent de dresser un bilan fiabilité pour un modèle qui n’a pas encore un an d’existence. Pourtant, il apparaît que l’ensemble boîte de vitesses à crabot/électromoteur n’est pas parfait. Des dysfonctionnements nécessitent des reprogrammations chez Dacia. Le temps nous permettra d’établir un état des lieux plus solides, notamment en ce qui concerne le système multimédia ou les moteurs.

Bilan : patientez

Hormis la version Hybride de 155 ch, qui permet de faire de petites économies, le Bigster est encore trop récent pour espérer faire des affaires. Seulement, son succès en neuf ne présage pas d’une décote rapide et forte. Comme pour les autres modèles Dacia, le Bigster profite de fortes valeurs résiduelles. Si vous lorgniez réellement sur ce modèle, il serait préférable d’en choisir un neuf, pour lequel vous choisirez la configuration souhaitée, tout en profitant d’une garantie complète.