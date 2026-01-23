Comme pour le Duster, les clients Dacia sont prêts à y mettre le prix. C’est-à-dire que les versions haut de gamme sont souvent les plus plébiscitées. Résultat, le moteur hybride de 155 ch a été majoritaire jusqu’ici puisqu’il représente 66 % des annonces. Arrive ensuite la version mild hybrid de 140 ch, à hauteur de 27 %, tandis que la motorisation de base de 130 ch n’obtient que 7 % des suffrages. Quant à la boîte de vitesses automatique, imposée sur l’hybride 155 ch, elle représente aussi 66 % de l’offre.

Côté finitions, les clients ont aussi vu grand puisque le haut de gamme est clairement en tête d’affiche. La version Journey représente 56 % et l’Extreme 32 %. Il ne reste donc que des miettes au niveau Expression : 12 %. Enfin, l’entrée de gamme Essential n’est même pas représentée.

Il reste enfin le critère de la couleur puisque c’est toujours agréable d’avoir du choix en occasion. Bien sûr, les teintes vives sont absentes, d’autant que le gris est aux avant-postes avec 30 %, suivi du bleu (23 %), du vert (19 %), du noir (18 %) et du blanc (10 %).