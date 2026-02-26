Le Dacia Bigster hybrid GPL est-il la meilleure solution pour permettre aux familles de rouler moins cher ?
2. Le Dacia Bigster Hybrid-G Journey n'a plus rien d'un SUV low cost
Cette nouvelle motorisation Hybrid-G 155 ch est disponible avec la majorité des finitions du catalogue, à l’exception de l’entrée de gamme « Essential ».
Ainsi, notre modèle d’essai en haut de gamme « Journey » se caractérise par les jantes alliage 18 pouces, les barres de toit, les vitres arrière surteintées, les poignes de porte ton caisse, la sellerie spécifique en TEP, 6 airbags, l’aide au maintien dans la voie, le contrôle en descente, les feux route adaptatifs, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’aide au stationnement avec caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, le hayon électrique, l’accès et le démarrage sans clé, le tableau de bord numérique 10 pouces, le support de Smartphone, la banquette 40/20/40, l’écran multimédia 10,1 pouces avec navigation connectée et le chargeur par induction.
Equipements et options
Version : 1.2 HYBRID-G 150 4X4 JOURNEY
Equipements de sécurité
Système anti-blocage des roues (ABS)
Airbag passager déconnectable
Système de fixation Isofix
Airbags latéraux AV et rideaux
Allumage des feux automatique et essuie-glace automatiques
Commutation automatique feux de croisement/route
Feux de croisement à LED
Airbag AV conducteur et passager
Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie
Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse
Contrôle de trajectoire en descente avancé
Détection de perte de pression des pneus
Système de contrôle de traction (TCS)
Equipements de confort
Direction assistée
Rétroviseur intérieur jour/nuit
Lunette AR dégivrante
Volant Soft Feel
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Frein de parking électrique
Lève-vitres AR électriques
Lève-vitres AV électriques
Vitres AR surteintées
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattable électriquement
Nouveau Media Nav Live (Navigation connectée avec trafic en temps réel + son 3D d’Arkamys, 6HP)
Coques de rétroviseurs Gris Megalithe
Siège conducteur semi - électrique
Climatisation automatique bi-zone
Banquette AR 40/20/40 et fonction Easy Fold 60/40
Verrouillage centralisée
Régulateur de vitesse adaptatif
Console Centrale avec porte-gobelets, accoudoir et rangement réfrigéré
Esthétique / Carrosserie
Barres de toit longitudinales
Sellerie tissu avec logo Dacia
Jantes alliage diamantées noires 18'' TAGASAN
Autres équipements
ESP
Boucliers ton carosserie
Kit de gonflage
Caméra de recul
Mode éco
Appel SOS (E-call)
Avertissement distance de sécurité
Signature lumineuse en "Y" à LED
Répétiteurs latéraux à LED
Prise 12V coffre
Recharge smartphone par induction
Pneus 4 saisons (3PMSF)
Système de surveillance de l'attention du conducteur
My Safety Switch (bouton de déconnexion des aides à la conduite)
Radars de recul
Système de freinage d'urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)
Carte mains libres
Antenne requin
Tableau de bord digital 10"
Hayon électrique
Boîte de vitesse automatique 6
Options disponibles
-
Toit ouvrant panoramique:
1000 €
-
Bi-ton:
300 €
-
Jantes alliage diamantées noires 19" RASAN:
300 €
-
Peinture opaque Blanc Glacier:
0 €
-
Peinture métallisée Brun Terracotta:
700 €
-
Peinture métallisée Gris Schiste:
700 €
-
Peinture métallisée Vert Cèdre:
700 €
-
Peinture métallisée Blue Indigo:
700 €
-
Peinture nacrée Noir Nacré:
700 €
