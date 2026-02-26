Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Dacia Bigster hybrid GPL est-il la meilleure solution pour permettre aux familles de rouler moins cher ?

Olivier Pagès

2. Le Dacia Bigster Hybrid-G Journey n'a plus rien d'un SUV low cost

 

Cette nouvelle motorisation Hybrid-G 155 ch est disponible avec la majorité des finitions du catalogue, à l’exception de l’entrée de gamme « Essential ».

Ainsi, notre modèle d’essai en haut de gamme « Journey » se caractérise par les jantes alliage 18 pouces, les barres de toit, les vitres arrière surteintées, les poignes de porte ton caisse, la sellerie spécifique en TEP, 6 airbags, l’aide au maintien dans la voie, le contrôle en descente, les feux route adaptatifs, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’aide au stationnement avec caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, le hayon électrique, l’accès et le démarrage sans clé, le tableau de bord numérique 10 pouces, le support de Smartphone, la banquette 40/20/40, l’écran multimédia 10,1 pouces avec navigation connectée et le chargeur par induction.

  

Equipements et options

Version : 1.2 HYBRID-G 150 4X4 JOURNEY

Equipements de sécurité

  • Système anti-blocage des roues (ABS)

  • Airbag passager déconnectable

  • Système de fixation Isofix

  • Airbags latéraux AV et rideaux

  • Allumage des feux automatique et essuie-glace automatiques

  • Commutation automatique feux de croisement/route

  • Feux de croisement à LED

  • Airbag AV conducteur et passager

  • Alerte franchissement de ligne et assistant maintien dans la voie

  • Reconnaissance des panneaux de signalisation avec alerte de survitesse

  • Contrôle de trajectoire en descente avancé

  • Détection de perte de pression des pneus

  • Système de contrôle de traction (TCS)

Equipements de confort

  • Direction assistée

  • Rétroviseur intérieur jour/nuit

  • Lunette AR dégivrante

  • Volant Soft Feel

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Frein de parking électrique

  • Lève-vitres AR électriques

  • Lève-vitres AV électriques

  • Vitres AR surteintées

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants et rabattable électriquement

  • Nouveau Media Nav Live (Navigation connectée avec trafic en temps réel + son 3D d’Arkamys, 6HP)

  • Coques de rétroviseurs Gris Megalithe

  • Siège conducteur semi - électrique

  • Climatisation automatique bi-zone

  • Banquette AR 40/20/40 et fonction Easy Fold 60/40

  • Verrouillage centralisée

  • Régulateur de vitesse adaptatif

  • Console Centrale avec porte-gobelets, accoudoir et rangement réfrigéré

Esthétique / Carrosserie

  • Barres de toit longitudinales

  • Sellerie tissu avec logo Dacia

  • Jantes alliage diamantées noires 18&#039;&#039; TAGASAN

Autres équipements

  • ESP

  • Boucliers ton carosserie

  • Kit de gonflage

  • Caméra de recul

  • Mode éco

  • Appel SOS (E-call)

  • Avertissement distance de sécurité

  • Signature lumineuse en &quot;Y&quot; à LED

  • Répétiteurs latéraux à LED

  • Prise 12V coffre

  • Recharge smartphone par induction

  • Pneus 4 saisons (3PMSF)

  • Système de surveillance de l&#039;attention du conducteur

  • My Safety Switch (bouton de déconnexion des aides à la conduite)

  • Radars de recul

  • Système de freinage d&#039;urgence avancé (piéton, deux-roues et intersection)

  • Carte mains libres

  • Antenne requin

  • Tableau de bord digital 10&quot;

  • Hayon électrique

  • Boîte de vitesse automatique 6

Options disponibles

  • Toit ouvrant panoramique

     : 

    1000 €

  • Bi-ton

     : 

    300 €

  • Jantes alliage diamantées noires 19" RASAN

     : 

    300 €

  • Peinture opaque Blanc Glacier

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée Brun Terracotta

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Gris Schiste

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Vert Cèdre

     : 

    700 €

  • Peinture métallisée Blue Indigo

     : 

    700 €

  • Peinture nacrée Noir Nacré

     : 

    700 €

