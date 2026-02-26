Le Dacia Bigster hybrid GPL est-il la meilleure solution pour permettre aux familles de rouler moins cher ?

Cette nouvelle motorisation Hybrid-G 155 ch est disponible avec la majorité des finitions du catalogue, à l’exception de l’entrée de gamme « Essential ».

Ainsi, notre modèle d’essai en haut de gamme « Journey » se caractérise par les jantes alliage 18 pouces, les barres de toit, les vitres arrière surteintées, les poignes de porte ton caisse, la sellerie spécifique en TEP, 6 airbags, l’aide au maintien dans la voie, le contrôle en descente, les feux route adaptatifs, la reconnaissance des panneaux de signalisation, l’aide au stationnement avec caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif, le hayon électrique, l’accès et le démarrage sans clé, le tableau de bord numérique 10 pouces, le support de Smartphone, la banquette 40/20/40, l’écran multimédia 10,1 pouces avec navigation connectée et le chargeur par induction.