Le Dacia Bigster hybrid GPL est-il la meilleure solution pour permettre aux familles de rouler moins cher ?

5. La fiche technique du Dacia Bigster Hybrid-G 

 

Les chiffres clés

Dacia Bigster 1.2 HYBRID-G 150 4X4 JOURNEY
Généralités  
Finition JOURNEY
Date de commercialisation 04/11/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 36 mois
Dimensions  
Longueur 4,57 m
Largeur sans rétros 1,81 m
Hauteur 1,65 m
Empattement 2,70 m
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 658 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Biocarburant essence GPL
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 3 cylindres ,
Cylindrée 1 199 cm3
Puissance 150 ch
Couple 230 Nm à 2 100 trs/min
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices 4x4
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 10.4 s
Volume du réservoir 50 L
Emissions de CO2 132 g/km (wltp)
Bonus malus max 1330
