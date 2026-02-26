Le Dacia Bigster hybrid GPL est-il la meilleure solution pour permettre aux familles de rouler moins cher ?

En augmentant son offre de SUV avec le Dacia Bigster, la marque roumaine propose un vrai SUV compact à un tarif beaucoup plus bas que celui de la concurrence. Le Dacia Bigster est donc dès le départ, une bonne affaire. Encore faut-il choisir le bon couple motorisation et finition pour profiter au mieux de ce modèle. Dans ce guide d’achat, on vous dit tout sur le Dacia Bigster et l’on vous indique les couples motorisation/finition les plus attractifs.