Le Dacia Bigster hybrid GPL est-il la meilleure solution pour permettre aux familles de rouler moins cher ?

Le Dacia Bigster hybrid-G (155 ch, à partir de 28 600 €) est évalué dans la catégorie des SUV compacts, qui comprend notamment

Citroën C5 Aircross Hybride (145 ch, à partir de 34 990 €)

Ford Kuga 2.5 hybrid Flexifuel (180 ch, à partir de 33 490 €)

Peugeot 3008 Hybrid (145 ch, à partir de 36 700 €)

Dacia Bigster Hybrid-G 150 ch 4x4
Budget
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
  • 7.75
 
Pratique
  • 7.78
  • 7.78
  • 7.78
  • 7.78
  • 7.78
 
Rapport prix/équipements
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Sur la route
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
  • 7.33
 
Sécurité
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Note globale : 14,4 /20
SUV Dacia Bigster : lequel choisir ?

En augmentant son offre de SUV avec le Dacia Bigster, la marque roumaine propose un vrai SUV compact à un tarif beaucoup plus bas que celui de la concurrence. Le Dacia Bigster est donc dès le départ, une bonne affaire. Encore faut-il choisir le bon couple motorisation et finition pour profiter au mieux de ce modèle. Dans ce guide d’achat, on vous dit tout sur le Dacia Bigster et l’on vous indique les couples motorisation/finition les plus attractifs.

