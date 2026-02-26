Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Dacia Bigster hybrid GPL est-il la meilleure solution pour permettre aux familles de rouler moins cher ?

3. Une nouvelle fois, Dacia frappe très fort avec son Bigster  Hybrid-G

 

La concurrence : elle n'existe pas

Ne cherchez pas des SUV compacts hybrides qui peuvent fonctionner au GPL, il n’y en a pas. Le seul qui s’en rapproche un peu, c’est le Ford Kuga qui est hybride et dispose d’une bicarburation essence/E85, qui s’avère également très économique en raison du prix de l’E85. Mais attention, le SUV de Ford est nettement plus onéreux puisque ses tarifs débutent à partir de 33 500 €, soit 5 000 € de plus que le Bigster. Et c’est encore pire avec les autres concurrents puisqu'un Citroën C5 Aircross aux tarifs acérés demande 6 600 € de plus.

À retenir : une nouvelle fois imbattable

Des prix d’achat imbattables et des coûts de revient du même acabit, pas de doute, Dacia s’affirme une nouvelle fois comme le champion du pouvoir d’achat. La carrière du Bigster, qui commence déjà sur les chapeaux de roues, risque bien encore de s’accélérer avec cette version hybrid-G unique sur le marché, qui pourrait à la fois séduire les clients avides de transmission intégrale et surtout ceux qui recherchent un véhicule familial pratique et économique à l’usage. Une nouvelle fois, Dacia frappe là où cela fait mal, à savoir le porte-monnaie, mais c’est pour le bonheur des familles.  

Caradisiac a aimé

  • Le coût d'utilisation imbattable
  • Le prix d'achat ultra-agressif
  • L'habitabilité arrière généreuse
  • Le volume de coffre pas impacté par l'ajout du réservoir de GPL
  • L'équipement très complet
  • Polyvalence accrue
  • Transmission agréable à l'usage

Caradisiac n'a pas aimé

  • Plastiques durs sur la planche de bord
  • Dynamisme moyen
  • Quelques montées en régime trop sonores

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
1.2 HYBRID-G 150 4X4 EXPRESSION 132 (wltp) 31 200 €  €
1.2 HYBRID-G 150 4X4 EXTREME 134 (wltp) 33 000 €  €
1.2 HYBRID-G 150 4X4 JOURNEY 132 (wltp) 33 000 €  €
