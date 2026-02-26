Le Dacia Bigster hybrid GPL est-il la meilleure solution pour permettre aux familles de rouler moins cher ?
3. Une nouvelle fois, Dacia frappe très fort avec son Bigster Hybrid-G
La concurrence : elle n'existe pas
Ne cherchez pas des SUV compacts hybrides qui peuvent fonctionner au GPL, il n’y en a pas. Le seul qui s’en rapproche un peu, c’est le Ford Kuga qui est hybride et dispose d’une bicarburation essence/E85, qui s’avère également très économique en raison du prix de l’E85. Mais attention, le SUV de Ford est nettement plus onéreux puisque ses tarifs débutent à partir de 33 500 €, soit 5 000 € de plus que le Bigster. Et c’est encore pire avec les autres concurrents puisqu'un Citroën C5 Aircross aux tarifs acérés demande 6 600 € de plus.
À retenir : une nouvelle fois imbattable
Des prix d’achat imbattables et des coûts de revient du même acabit, pas de doute, Dacia s’affirme une nouvelle fois comme le champion du pouvoir d’achat. La carrière du Bigster, qui commence déjà sur les chapeaux de roues, risque bien encore de s’accélérer avec cette version hybrid-G unique sur le marché, qui pourrait à la fois séduire les clients avides de transmission intégrale et surtout ceux qui recherchent un véhicule familial pratique et économique à l’usage. Une nouvelle fois, Dacia frappe là où cela fait mal, à savoir le porte-monnaie, mais c’est pour le bonheur des familles.
Caradisiac a aimé
- Le coût d'utilisation imbattable
- Le prix d'achat ultra-agressif
- L'habitabilité arrière généreuse
- Le volume de coffre pas impacté par l'ajout du réservoir de GPL
- L'équipement très complet
- Polyvalence accrue
- Transmission agréable à l'usage
Caradisiac n'a pas aimé
- Plastiques durs sur la planche de bord
- Dynamisme moyen
- Quelques montées en régime trop sonores
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|1.2 HYBRID-G 150 4X4 EXPRESSION
|132 (wltp)
|31 200 €
|€
|1.2 HYBRID-G 150 4X4 EXTREME
|134 (wltp)
|33 000 €
|€
|1.2 HYBRID-G 150 4X4 JOURNEY
|132 (wltp)
|33 000 €
|€
