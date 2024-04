Le réseau Motrio propose la conversion à l'E85

Avec les tarifs à la pompe qui grimpent ces dernières semaines, le bioéthanol E85 suscite plus d’intérêt. Après la société Biomotors qui met en place une offre de location, le réseau Motrio, et ses 1 280 centres en France, propose désormais de convertir votre voiture.

Grâce à l’accord passé avec FlexFluel, ces centres auto sont en capacité d’équiper 9 voitures à essence sur 10. Ainsi, les Renault et Nissan équipées du 1.3 TCe, la Toyota Corolla 1.8 Hybride, les Peugeot et Citroën 1.2 et 1.6 VTi ou encore les Volkswagen avec les 1.4 et 1.5 TSi peuvent être converties.

Motrio estime que le gain peut atteindre 730 € par an pour un automobiliste qui parcourt 13 000 km et 1 124 € pour 20 000 km dans l'année, en prenant en compte la surconsommation de l’ordre de 25 % environ.

Ces boîtiers sont garantis cinq ans et FlexFuel garantit l’ensemble des organes moteurs en contact avec l’éthanol, ainsi que les systèmes de dépollution et post traitement. La garantie constructeur légale européenne est préservée si le boîtier installé est homologué et conforme à la législation. Une garantie complémentaire d’un an est proposée à 49,90 € (dans la limite d’un véhicule de moins de 10 ans et moins de 150 000 km).

Un boîtier à partir de 599 €

L’achat du boîtier débute à 599,90 € pour un moteur à trois ou quatre cylindres et grimpe jusqu’à 1 299,99 € pour un douze cylindres, à injection indirecte. Pour les moteurs à injection directe, les prix sont plus élevés, de l’ordre de 990 € (3/4 cylindres) et 1 320 € (6/8 cylindres).

En plus de l’achat du boîtier, il faut bien sûr ajouter la main d’œuvre. Pour les installations les plus simples et rapides (4 cylindres injection indirecte), l’offre oscille entre 60 et 100 €. Elle peut culminer à 300 € pour les interventions les plus complexes.

Enfin, FlexFuel propose une offre de location jusqu’à 36 mois, à partir de 25 €/mois, après un versement initial de 50 €.