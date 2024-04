Le litre d'essence s'approche dangereusement des 2 €

En janvier dernier, le litre de Sans-Plomb 95-E10 s’affichait en moyenne 1,77 € le litre, il est désormais vendu 1,89 €. Pour le gazole, l’augmentation est moindre en passant de 1,72 € à 1,78 € le litre.

En l’espace d’une semaine, le SP 95-E10 a grimpé de 3,2 centimes le litre et le gazole de 2,5 centimes. Le Sans-Plomb 98 commence d’ailleurs à chatouiller les 2 € du litre (1,97 € exactement).

Pour le moment, les prix affichés ne dépassent pas les records constatés en septembre 2023. Toutefois, ils reviennent à des niveaux élevés.

Des tensions à l’internationale

Il est encore trop tôt pour savoir si cette tendance à la hausse va durer. Néanmoins, la situation géopolitique ne va pas dans le sens d’une accalmie. Concernant les États-Unis, le marché anticipe notamment la vague de vacances des Américains, qui se déplaceront en masse en voiture.

De plus, les conflits entre la Russie et l’Ukraine et l’attaque contre des raffineries, ainsi qu’entre Israël et le Hamas, et la situation complexe en Mer Rouge contribuent à la grande instabilité géopolitique actuelle.

Ajouter à cela les pays producteurs tels que l’Arabie saoudite qui a tout intérêt à conserver un prix du baril élevé. Ce dernier s’affichait en début d’année à 76 dollars, il vaut aujourd’hui 89 dollars. D’après les différents spécialistes du secteur, les prix à la pompe ne devraient pas baisser dans les semaines à venir.

Pour le moment, l'État n'a pas prévu de nouvelles aides pour aider les automobilistes face à ces augmentations. L'association 40 millions d'automobilistes milite pour que le prix à la pompe ne dépasse pas 1,50 €/l. Une pétition pour une réforme de la fiscalité sur les carburants est en ligne. Toutefois, il y a peu de chance de voir ce tarif affiché dans nos stations...