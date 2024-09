Avec ce nouveau boîtier, 100% des voitures essence sont éligibles au superthanol E85

Alors que le marché du superéthanol E85 se tasse un peu après des années de croissance rapide - +5% en 2023, à comparer aux +83% enregistrés l’année précédente - les acteurs de la filière s’organisent pour faire venir à eux une nouvelle frange d’automobilistes. Biomotors, 13 ans d’existence et l’un des leaders du secteur, présente justement ce mardi un boîtier connecté permettant de convertir au superéthanol n’importe quelle voiture à essence.

Le principe en est simple. Jusqu’ici, la conversion consistait uniquement à intercaler un boîtier entre le calculateur du moteur et les injecteurs d’origine (moitié gauche de l'image). Ledit boîtier contrôle le débit d’E85 qui, en raison d’un pouvoir calorifique moindre, doit être injecté en plus grandes quantités. Avec le nouveau système baptisé Bioflex Air (à droite, donc), que Biomotors s’est empressé de breveter, un injecteur "bis" est intégré à la pipe d’admission d’air, ce qui permet d’envoyer dans le moteur un carburant «brumisé», gage d’un meilleur rendement.

Les avantages sont nombreux, selon le dirigeant de l’entreprise Alexis Andrieu : « les organes d’origine du moteur ne sont plus sollicités, les températures de combustion sont plus basses, le montage est simplifié et c’est compatible avec 100% des moteurs. » 100% des moteurs, cela inclut notamment le 1.2 PureTech du groupe Stellantis, peu réputé pour sa fiabilité. Or, Biomotors l’assure, ce système en favoriserait justement le bon fonctionnement en limitant l’encrassement des soupapes d’admission.

Mais au-delà de ce cas précis, Biomotors explique que quelques 11 millions de voitures sont éligibles au Bioflex Air, dispositif déjà homologué auprès de l’UTAC et disponible à la vente. Sont par exemple concernés les blocs 1.3 TCe de l’Alliance Renault Nissan, les TSI et TFSi du groupe Volkswagen, ou bien encore les moteurs BMW et Mercedes dotés d’injecteurs piezoélectriques. Il en coûte environ 200 € de plus que pour un boîtier E85 traditionnel, soit à partir de 990 € pose comprise.

Rappelons pour terminer que plus de 400 000 voitures fonctionnent à l’E85 aujourd’hui en France. Bénéficiant d’une fiscalité allégée, ce carburant s’affiche à 0,80 €/litre, soit la moitié du prix de l’essence. Et il est bien sûr parfaitement miscible avec les autres supercarburants, dans le cas où vous seriez contraints de faire le plein ailleurs que dans l’une des 3 700 stations-services qui en distribuent aujourd’hui (soit un tiers des points de distribution).