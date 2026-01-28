Une petite glisse en Porsche 718 Cayman GT4 tourne à la catastrophe

Le coupé Porsche 718 Cayman GT4 est particulièrement délicat à conduire sur route glissante. Avec ses pneus taillés pour la performance sur le sec et sa puissance musclée, une dérobade peut vite arriver. Et parfois, les conséquences sont bien plus graves que ce que la douceur du dérapage laisse prévoir.

Le clip partagé sur le réseau social Instagram par la page fail_vehicles montre la sportive allemande arriver à allure quasi-normale quelques secondes avant l’impact. La réaccélération du conducteur en voyant la sortie d’une longue courbe très ouverte se veut néanmoins un peu optimiste avec une route mouillée et une auto particulièrement sensible aux ambitions trop précoces. La sanction est immédiate : la poupe tente de passer devant, le 718 Cayman GT4 touche un arbre puis part pour plusieurs tonneaux. Une issue inenvisageable quelques secondes plus tôt.

La Porsche 718 GT4, une bête des circuits

Pour rappel, la Porsche 718 Cayman GT4 embarque un puissant flat 6 atmosphérique de 4,0l de cylindrée. Une artillerie qui délivre aux roues arrière via une boîte manuelle six rapports non moins de 420 chevaux pour 420 Nm de couple avec une sonorité digne d’une voiture de course.