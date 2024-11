La future Porsche 911 Turbo hybride cognera fort

La Porsche 911 de type 992 « phase 2 » dispose désormais d’une variante hybride à son catalogue. La GTS a en effet remplacé l’ancien bloc biturbo de 3,0 litres par un moteur de 3,6 litres équipé d’un seul turbocompresseur et doté de deux moteurs électriques, fournissant au total 485 chevaux et 610 Nm de couple.

Ce système hybride va se répandre dans la gamme de la sportive allemande et se retrouver sur les versions restylées de la Turbo et de la Turbo S, comme vient de le confirmer le directeur financier de Porsche Lutz Meschke à l’occasion de la conférence sur les résultats du troisième trimestre : la 992 Turbo / Turbo S phase 2 utilisera elle aussi une technologie de batterie signée Varta comme la GTS.

700 chevaux ?

Contrairement à la 911 GTS, la 911 Turbo pourrait cependant conserver un moteur biturbo. Sachant que la Turbo S actuelle développe déjà 650 chevaux et produit des performances vraiment étourdissantes, la puissance maximale totale risque de se rapprocher des 700 chevaux avec cette nouvelle configuration hybride. La masse progressera hélas elle aussi sans doute, sachant que la 911 GTS a pris 50 kg sur la balance par rapport à l’ancienne mouture dépourvue d’hybridation. Mais pour Porsche, le but est de s’adapter aux nouvelles normes européennes plus restrictives sur le fonctionnement des moteurs dans certaines conditions.

Les 911 Turbo et Turbo S restylées seront dévoilées officiellement d’ici le début de l’année prochaine au plus tard.