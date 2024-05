Scoop – Porsche 911 Turbo S : l’hybride se prépare !

La Porsche 911 restylée devrait être présentée cet été. Parmi les versions Porsche 911 Turbo S, il y aura des modèles à moteur hybride qui pourraient prendre la dénomination Porsche 911 Turbo S Hybrid. Ce sont deux d’entre eux que nos chasseurs de scoop ont croisés sur le Nürburgring et aux abords du circuit.

Ces prototypes dotés d’une motorisation hybride sont facilement reconnaissables puisqu’ils arborent un bel autocollant jaune sur la lunette arrière indiquant que l’on est face à une version électrifiée de la Porsche 911 Turbo S. Il s’agit d’un coupé et d’un cabriolet qui sont venus faire des essais de mise au point sur la piste allemande située dans le Massif de l’Eifel.

Celle-ci devrait voir le flat-six biturbo associé à un système d’hybridation appelé T-HEV, il est constitué d’un moteur électrique et d’une batterie de petite capacité afin de limiter le poids au maximum. Cette dernière sera rechargée rapidement par le moteur et par l’énergie récupérée au freinage. Cette énergie qui entraîne le moteur électrique servira à apporter un surcroît de puissance au bloc thermique afin d’améliorer les performances, Porsche voulant avant tout que la version hybride soit encore plus performante que la version thermique non électrifiée. La puissance de la Turbo S Hybrid pourrait approcher les 700 ch (contre 650 ch actuellement).