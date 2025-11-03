Malus écolo: la Dacia Sandero est l'une des voitures qui rapportent le plus

Tout le monde ou presque déteste le malus écologique, mais force est de reconnaître que ce dispositif s’avère d’une redoutable efficacité pour les recettes publiques. Selon les projections établies par Dataneo pour le compte de Mobilians, syndicat professionnel qui défend les intérêts de la filière automobile, le malus a permis de récolter 570,8 millions d’euros entre janvier et septembre 2025, valeur qui traduit une hausse de 23,5% par rapport à 2024.

Si les choses continuent au même rythme, le malus pourrait rapporter 701 millions d’euros cette année, 940 millions en 2026 (+34%), pour dépasser le milliard en 2027 ! On voit donc mal les pouvoirs publics renoncer à cette formidable machine à cash, qu’alimentent ceux d’entre nous qui, pour des raisons préférer qui leur appartiennent, continuent de préférer le thermique à l’électrique.

La baromètre Mobilians va même plus loin en présentant le Top 15 des modèles les plus contributeurs au malus. La grande "gagnante" est la célèbre Porsche 911, sans véritable surprise dans la mesure où la mythique sportive conserve une côte d’amour intacte malgré le fardeau fiscal dont elle se voit lestée. A ce sujet, on pourrait presque dire merci à ses acheteurs pour leur contribution aux finances publiques : 20 millions d’euros récoltés depuis le début de l’année, ce n’est pas rien !

On relève par ailleurs que le Top 15 est principalement composé de SUV, notamment allemands, mais quelques surprises apparaissent aussi. On pense notamment au Citroën C5 Aircross, modèle pourtant en fin de carrière (son remplaçant vient d’arriver) mais qui reste l’un des plus vendus de sa catégorie. La modeste Dacia Sandero, qui n’en demandait pas tant, apparaît donc dans ce classement, moins en fonction du montant des malus qui lui sont appliqués que du nombre d’exemplaires vendus (54 700 depuis le début de l’année, troisième rang des ventes globales France). Idem pour la Citroën C3, qui peut (hélas) se targuer de rapporter plus à Bercy que le BMW X5.