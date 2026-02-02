Le Renault Symbioz, la coqueluche des SUV urbains rencontre un rival de poids : le Citroën C3 Aircross
4. Les fiches techniques respectives des Renault Symbioz et Citroën C3 Aircross
Les chiffres clés
|Renault Symbioz 1.3 MILD HYBRID 140 EVOLUTION
|Citroen C3 Aircross 2 II 1.2 HYBRIDE 145 MAX E-DCS6
|Généralités
|Finition
|EVOLUTION
|MAX
|Date de commercialisation
|02/09/2025
|01/04/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,41 m
|4,39 m
|Largeur sans rétros
|1,79 m
|1,85 m
|Hauteur
|1,57 m
|1,63 m
|Empattement
|2,63 m
|2,67 m
|Volume de coffre mini
|492 L
|460 L
|Volume de coffre maxi
|1 582 L
|1 600 L
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|5
|5
|Poids à vide
|1 479 Kg
|1 423 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Essence
|Puissance fiscale
|7 CV
|7 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes
|3 cylindres , 12 soupapes
|Cylindrée
|1 333 cm3
|1 199 cm3
|Puissance
|140 ch
|145 ch
|Couple
|240 Nm
|230 Nm à 1 750 trs/min
|Boîte de vitesses
|Mécanique
|Automatique
|Nombre de rapports
|6
|6
|Roues motrices
|AV
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|180 km/h
|192 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|--
|8.8 s
|Volume du réservoir
|--
|44 L
|Emissions de CO2
|133 g/km (wltp)
|120 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|818
|210
