Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
Comparatifs
Comparatif

Le Renault Symbioz, la coqueluche des SUV urbains rencontre un rival de poids : le Citroën C3 Aircross 

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

3  

4. Les fiches techniques respectives des Renault Symbioz et Citroën C3 Aircross

 

Le Renault Symbioz, la coqueluche des SUV urbains rencontre un rival de poids : le Citroën C3 Aircross 

Les chiffres clés

Renault Symbioz 1.3 MILD HYBRID 140 EVOLUTION Citroen C3 Aircross 2 II 1.2 HYBRIDE 145 MAX E-DCS6
Généralités    
Finition EVOLUTION MAX
Date de commercialisation 02/09/2025 01/04/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois 24 mois
Dimensions    
Longueur 4,41 m 4,39 m
Largeur sans rétros 1,79 m 1,85 m
Hauteur 1,57 m 1,63 m
Empattement 2,63 m 2,67 m
Volume de coffre mini 492 L 460 L
Volume de coffre maxi 1 582 L 1 600 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 1 479 Kg 1 423 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Essence Essence
Puissance fiscale 7 CV 7 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes 3 cylindres , 12 soupapes
Cylindrée 1 333 cm3 1 199 cm3
Puissance 140 ch 145 ch
Couple 240 Nm 230 Nm à 1 750 trs/min
Boîte de vitesses Mécanique Automatique
Nombre de rapports 6 6
Roues motrices AV AV
Performances / consommation    
Vitesse maximum 180 km/h 192 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h -- 8.8 s
Volume du réservoir -- 44 L
Emissions de CO2 133 g/km (wltp) 120 g/km (wltp)
Bonus malus max 818 210
Page précédente
Simulez votre financement

Photos (59)

Voir tout

Sommaire

Lire aussi

3  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Citroen C3 Aircross 2

Citroen C3 Aircross 2

SPONSORISE

Comparatifs 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les comparatifs 4X4 - SUV - Crossover

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu