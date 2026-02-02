Le Renault Symbioz, la coqueluche des SUV urbains rencontre un rival de poids : le Citroën C3 Aircross
3. Le Citroën C3 Aircross est un choix plus raisonné
Dans ces configurations, avec ses motorisations micro-hybridées, le C3 Aircross apparait comme le plus recommandable. Le SUV de Citroën est moins cher, mieux équipé, plus habitable, plus économe et plus confortable. Alors certes, les Symbioz est très loin de démériter avec une plus grande modularité due à la présence de la banquette arrière coulissante, un volume de chargement plus important, un plus grand dynamisme ou une présentation plus valorisante, mais il est notamment pénalisé par son tarif plus élevé et la disparition de cette version d’accès va encore accroitre cet écart.
|Renault Symbioz Mhev 140 ch Evolution
|Citroen C3 Aircross Hybride 145 ch Max
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Courroie de distribution/chaîne
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|13 /20
|13,5 /20
