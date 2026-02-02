Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Le Renault Symbioz, la coqueluche des SUV urbains rencontre un rival de poids : le Citroën C3 Aircross 

3. Le Citroën C3 Aircross est un choix plus raisonné

 

Le Renault Symbioz, la coqueluche des SUV urbains rencontre un rival de poids : le Citroën C3 Aircross 

Dans ces configurations, avec ses motorisations micro-hybridées, le C3 Aircross apparait comme le plus recommandable.  Le SUV de Citroën est moins cher, mieux équipé, plus habitable, plus économe et plus confortable. Alors certes, les Symbioz est très loin de démériter avec une plus grande modularité due à la présence de la banquette arrière coulissante, un volume de chargement plus important, un plus grand dynamisme ou une présentation plus valorisante, mais il est notamment pénalisé par son tarif plus élevé et la disparition de cette version d’accès va encore accroitre cet écart.

Note globale : 13 /20 13,5 /20
