Si les C3 Aircross et le Renault Symbioz appartiennent à la même catégorie, ils disposent d’une offre moteurs bien différente. Ainsi, le C3 Aircross est disponible en essence, en hybride comme aujourd’hui et en 100% électrique. Rien à voir sur le Symbioz avec ce moteur microhybridé et ensuite qu’un seul moteur full hybride de 160 ch.

Même si nos deux rivaux sont des microhybrides, les technologies respectives sont bel et bien différentes. Ainsi, chez Renault, c’est un système très simple avec le 1.3 140 ch couplé à un système de micro-hybridation 12 volts associé à une boîte mécanique. Tout ce dispositif vient aider le bloc thermique dans quelques rares situations. La technologie utilisée par Stellantis et donc par Citroën est nettement plus complexe puisqu’il s’agit d’un trois cylindres associé à un petit moteur électrique de 28 ch et 51 Nm implanté dans la transmission automatique ë-DCS6, alimenté par une batterie de 0,43 kWh net. Son gros avantage est de permettre le roulage en tout électrique assez facilement. Ainsi, à faible allure (ville ou lors des manœuvres), le bloc électrique suppliait le thermique, sans que cela soit trop contraignant pour le conducteur. De quoi conférer un plus grand agrément, un peu plus de tonus, mais surtout faire baisser la consommation. Dans ce domaine, le résultat est assez bluffant puisque nous avons relevé des différences importantes : 6,5 l/100 km pour le C3 Aircross et 7,5 l/100 et même 8.0 l/100 km. Alors oui, le 3 cylindres du C3 Aircross peut se révéler plus sonore, notamment lors des phases d’accélération, mais on lui passe volontiers ce défaut.

En matière de comportement, pas de surprise, le C3 Aircross met en avant son confort avec un amortissement particulièrement prévenant, même si cela se traduit par des mouvements de caisse nettement plus marqués qu’avec le Symbioz. Ce dernier est plus dynamique et cela se traduit en particulier par une direction plus directe et plus consistante. Une fois verrouillé sur ses appuis, le C3 Aircross ne bouge plus. Toutefois, il ne faut pas lui demander des compétences en matière de conduite sportive. Ainsi, la direction de la Citroën peut se révéler un peu légère dans certaines situations, même si elle est parfaitement assistée. Le Symbioz offre une sensation d’agilité plus grande.