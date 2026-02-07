Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ford Transit Custom 2 Nugget

Ford Transit Custom Nugget : ce nouveau van est-il une pépite ?

Michel Holtz

6. Les chiffres clés du Ford Transit Custom Nugget

 

Les chiffres clés

Ford Transit Custom 2 Nugget II NUGGET 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 170 BVA TREND
Généralités  
Finition TREND
Date de commercialisation 01/06/2022
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,97 m
Largeur sans rétros 1,98 m
Hauteur 2,02 m
Empattement 2,93 m
Nombre de portes 4
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 780 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Diesel
Puissance fiscale 9 CV
Moteur 4 cylindres ,
Cylindrée 1 995 cm3
Puissance 170 ch
Couple NC
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 6
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 185 km/h
Volume du réservoir 70 L
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
Photos (13)

