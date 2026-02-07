6. Les chiffres clés du Ford Transit Custom Nugget
Les chiffres clés
|Ford Transit Custom 2 Nugget II NUGGET 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 170 BVA TREND
|Généralités
|Finition
|TREND
|Date de commercialisation
|01/06/2022
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,97 m
|Largeur sans rétros
|1,98 m
|Hauteur
|2,02 m
|Empattement
|2,93 m
|Nombre de portes
|4
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 780 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Diesel
|Puissance fiscale
|9 CV
|Moteur
|4 cylindres ,
|Cylindrée
|1 995 cm3
|Puissance
|170 ch
|Couple
|NC
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|6
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|185 km/h
|Volume du réservoir
|70 L
|Emissions de CO2
|0 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|ZERO
