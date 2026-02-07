Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Ford Transit Custom 2 Nugget

Ford Transit Custom Nugget : ce nouveau van est-il une pépite ?

Michel Holtz

3. Un équipement complet pour le Ford Transit Custom Nugget, à condition de s'offrir quelques options 

 

Disponible en deux finitions seulement, le Nugget a un avantage : celui d’offrir dès l’entrée de gamme tout ce qu’il faut pour la vanlife. Le bloc cuisine, la réserve deau propre et usée, la batterie secondaire et les branchements 230 v sont de série dès le niveau Titanium. Sans compter l’indispensable caméra de recul.

Pour 5 000 euros de plus, la finition Active propose les feux arrière LED, la navigation, le régulateur adaptatif, les détecteurs d’angle mort et la recharge par induction. 

Des équipements plutôt chers qui n’empêchent pas Ford d’avoir recours à un catalogue d’options dont certaines sont plutôt pratiques comme la seconde porte coulissante à l’arrière, ou encore le réservoir de carburant de 70 l en lieu et place du 55 l d’origine.

Une version 4x4 est également disponible pour 3 000 euros de plus que la finition active. Enfin, pour ceux qui ne se sentiraient pas à l’aise dans les 5,05m du van, une version L2 offre 30 cm supplémentaire. Elle est facturé 4 000 euros environs de plus que la version 4x2.

Equipements et options

Version : II 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 170 ACTIVE BVA

Equipements de sécurité

  • Airbag conducteur et passager

  • Anti-démarrage électronique

  • Feux de freinage d&#039;urgence

  • Régulateur/Limiteur de vitesse avec volant 4 branches aluminium gainé cuir

  • Phares antibrouillard AV

  • Roue de secours

  • Re-verrouillage automatique des ouvrants après 45 secondes (si aucun n&#039;est ouvert)

  • Feux d&#039;angle fixes

  • Freinage assisté à double circuit, ABS et freins à disques AV/AR

  • Feux de jour à LED

  • Suspension AV indépendante à éléments de type MacPherson, ressorts hélicoïdaux, barre anti-roulis et

  • Assistance au freinage d&#039;urgence (EBA)

  • Aide au démarrage en côte (HSA)

  • Cuisine avec évier en acier au chrome-nickel et cuisinière à gaz 2 feux avec allumage électrique

  • Contrôle dynamique de la trajectoire (ESP) avec ABS

Equipements de confort

  • Volant réglable en hauteur et en profondeur

  • Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur sur tous les sièges

  • Rétroviseurs extérieurs double vision avec répétiteurs de clignotants, réglables électriquement et

  • Régulateur/Limiteur de vitesse avec volant 4 branches aluminium gainé cuir

  • Sièges AV chauffants

  • Ordinateur de bord

  • Aide au stationnement AV/AR

  • Lève-vitres AV électriques à ouverture à impulsion côté conducteur

  • Direction assistée

  • Vitres fixes 3ème rangée

  • Espace de rangement sur la planche de bord devant le conducteur

  • Ouverture des vitres droite et gauche (2ème rangée de sièges)

  • Frein à main repliable, avec prise USB supplémentaire à l&#039;AR du carénage

  • Banquette 3 places avec ceintures de sécurité 3 points intégrées,

  • Chauffage de stationnement (air chaud, 3,0 kW) avec minuterie

  • Armoire avec compartiments à linge et grand compartiment de rangement

  • Réfrigérateur à compresseur de 40 l, réglable en température jusqu&#039;à - 18° maxi.

  • Table rabattable et extensible sur toute la largeur de la banquette

  • Panier de rangement pour box réfrigérant

  • Pochette de rangement, cuisine

  • Siège conducteur pivotant à dossier inclinable et appuie-tête réglable, réglable AV/AR

  • Chargeur téléphone à induction, cuisine coté réfrigérateur

  • Système Audio 24 (Navigation GPS)

  • Vitres teintées AV et AR

  • Sièges cuir specifiques Active

Esthétique / Carrosserie

  • Trappe à carburant Ford Easy-Fuel

  • Lit de toit 2,0x1,38 m avec cadre en aluminium et éléments élastiques ponctuels

  • Toit à soufflet de haute qualité avec 3 fenêtres intégrées et fente d&#039;aération

  • 2 rails d&#039;équipement de sport intégrés sur la coque du toit et le rail latéral de la tente

  • Barres de toit Thule

  • Toit Relevable en plastique fibres de verre, couleur noir

Autres équipements

  • Serrures haute sécurité

  • Hayon AR

  • Numéro de série visible de l&#039;extérieur

  • Système Stop &amp; Start

  • Indicateur de changement de vitesse

  • Bavettes AV et AR

  • Porte latérale droite coulissante

  • Pare-chocs AV couleur carrosserie

  • Ouverture du capot à clé

  • Lave/essuie-glace AV à intermittence variable

  • Arrêt éclairage à 30min

  • Bornes de connexion électrique pour équipements et accessoires

  • Air conditionné manuel AV avec filtre à pollen

  • EcoMode

  • Filtre à particules

  • Réservoir AdBlue

  • Signal sonore d&#039;ouverture des portes en roulant

  • Prises 12V sur le tableau de bord et dans la boîte à gants

  • Boîte à gants avec couvercle verrouillable

  • Réservoir de 70 Litres

  • Suspension AR : ressorts à lames et amortisseurs à gaz

  • Verrouillage central à commande à distance

  • Extinction différée des phares

  • Vide-poche grandes dimensions dans les portes AV

  • Eclairage de courtoisie et lecteurs de cartes à extinction temporisée progressive à l&#039;AV

  • Poignées de maintien côté conducteur et passager

  • Console de pavillon 1 DIN supplémentaire

  • Protections latérales couleur carrosserie

  • Indicateur de maintenance

  • Pack Vision Plus

  • Modem 4G FordPass Connect

  • Signal sonore de non fermeture des portes lors du verrouillage

  • Roues alliage 5 branches 17&quot;x7.0 et pneumatiques 215/60 R17

  • Contrôle adaptatif de la charge (LAC)

  • Système de protection anti-retournement (ROM)

  • Eclairage intérieur à LED et lampe enfichable 12 volts pour une utilisation flexible

  • Réservoir d&#039;eau douce et d&#039;eaux usées de 42 L et pompe submersible de 12 V

  • Régulation du thermostat et temps de commutation programmés pour le chauffage possible

  • Pack Lumière

  • Bonbonne CampinGAZ de 2,8 kg pleine

  • Adaptateur Schuko femelle sur CEE mâle

  • Etagère de penderie

  • Store à bras articulés 2,6 m, anthracite

  • Porte moustiquaire latérale

  • Couvercle d’évier

  • Table de camping avec support de fixation sur hayon et 2 chaises

  • Lave/essuie-glace AR avec déclenchement automatique en marche AR

  • Chauffe Eau

  • Façade du meuble en stratifié de haute qualité, résistant à l&#039;abrasion, teinte Alu brossé ACTIVE

  • Revêtement de sol style nautique et mobilier en alu brossé

  • Marchepied long coté droit et gauche

  • Système électronique central - affichage digitale sur armoire cuisine

Options disponibles

  • Alarme périmétrique

     : 

    360 €

  • My Key - 2nd clé programmable

     : 

    60 €

  • Phares Xenon

     : 

    540 €

  • Contrat Ford Entretien + 5 ans ou 30 000 km bisannuel

     : 

    1960 €

  • Roue de secours - Omission

     : 

    -30 €

  • Active Park Assist

     : 

    240 €

  • Aide au maintien dans la voie

     : 

    420 €

  • Protections bas moteur

     : 

    360 €

  • Surveillance des angles morts - BLIS

     : 

    240 €

  • Peinture non métallisée Blanc Glacier

     : 

    0 €

  • Peinture non métallisée Rouge Racing

     : 

    0 €

  • Peinture métallisée spéciale Gris Millenium

     : 

    780 €

  • Peinture métallisée spéciale Orange Glow

     : 

    780 €

  • 3ème clé non électronique

     : 

    12 €

  • Pneumatiques toutes saisons Goodyear - pneus toutes saisons 215/65 R15H ou 215/65 R16C selon jantes

     : 

    540 €

  • Démarrage grand froid -29°C

     : 

    300 €

  • Régulateur de vitesse Adaptatif

     : 

    420 €

  • Faisceau electrique d'attelage seul - A055

     : 

    120 €

  • Crochet d'attelage AR

     : 

    660 €

  • Peinture métallisée Bleu Azur

     : 

    726 €

  • Peinture métallisée Gris Lunaire

     : 

    726 €

  • Peinture métallisée Noir Agate

     : 

    726 €

  • Peinture métallisée Rouge Carmin

     : 

    726 €

  • Système Audio 25 (Navigation GPS + Régulateur de vitesse adaptatif intelligent)

     : 

    1548 €

  • Alerte de changement de voie

     : 

    420 €

  • Caméra de recul avec affichage sur l'écran du système audio, inclut l'aide au stationnement AV/AR

     : 

    594 €

  • Peinture métallisée Gris Matter

     : 

    726 €

Photos (13)

