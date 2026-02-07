3. Un équipement complet pour le Ford Transit Custom Nugget, à condition de s'offrir quelques options
Disponible en deux finitions seulement, le Nugget a un avantage : celui d’offrir dès l’entrée de gamme tout ce qu’il faut pour la vanlife. Le bloc cuisine, la réserve deau propre et usée, la batterie secondaire et les branchements 230 v sont de série dès le niveau Titanium. Sans compter l’indispensable caméra de recul.
Pour 5 000 euros de plus, la finition Active propose les feux arrière LED, la navigation, le régulateur adaptatif, les détecteurs d’angle mort et la recharge par induction.
Des équipements plutôt chers qui n’empêchent pas Ford d’avoir recours à un catalogue d’options dont certaines sont plutôt pratiques comme la seconde porte coulissante à l’arrière, ou encore le réservoir de carburant de 70 l en lieu et place du 55 l d’origine.
Une version 4x4 est également disponible pour 3 000 euros de plus que la finition active. Enfin, pour ceux qui ne se sentiraient pas à l’aise dans les 5,05m du van, une version L2 offre 30 cm supplémentaire. Elle est facturé 4 000 euros environs de plus que la version 4x2.
Equipements et options
Version : II 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 170 ACTIVE BVA
Equipements de sécurité
Airbag conducteur et passager
Anti-démarrage électronique
Feux de freinage d'urgence
Régulateur/Limiteur de vitesse avec volant 4 branches aluminium gainé cuir
Phares antibrouillard AV
Roue de secours
Re-verrouillage automatique des ouvrants après 45 secondes (si aucun n'est ouvert)
Feux d'angle fixes
Freinage assisté à double circuit, ABS et freins à disques AV/AR
Feux de jour à LED
Suspension AV indépendante à éléments de type MacPherson, ressorts hélicoïdaux, barre anti-roulis et
Assistance au freinage d'urgence (EBA)
Aide au démarrage en côte (HSA)
Cuisine avec évier en acier au chrome-nickel et cuisinière à gaz 2 feux avec allumage électrique
Contrôle dynamique de la trajectoire (ESP) avec ABS
Equipements de confort
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Ceintures de sécurité 3 points à enrouleur sur tous les sièges
Rétroviseurs extérieurs double vision avec répétiteurs de clignotants, réglables électriquement et
Régulateur/Limiteur de vitesse avec volant 4 branches aluminium gainé cuir
Sièges AV chauffants
Ordinateur de bord
Aide au stationnement AV/AR
Lève-vitres AV électriques à ouverture à impulsion côté conducteur
Direction assistée
Vitres fixes 3ème rangée
Espace de rangement sur la planche de bord devant le conducteur
Ouverture des vitres droite et gauche (2ème rangée de sièges)
Frein à main repliable, avec prise USB supplémentaire à l'AR du carénage
Banquette 3 places avec ceintures de sécurité 3 points intégrées,
Chauffage de stationnement (air chaud, 3,0 kW) avec minuterie
Armoire avec compartiments à linge et grand compartiment de rangement
Réfrigérateur à compresseur de 40 l, réglable en température jusqu'à - 18° maxi.
Table rabattable et extensible sur toute la largeur de la banquette
Panier de rangement pour box réfrigérant
Pochette de rangement, cuisine
Siège conducteur pivotant à dossier inclinable et appuie-tête réglable, réglable AV/AR
Chargeur téléphone à induction, cuisine coté réfrigérateur
Système Audio 24 (Navigation GPS)
Vitres teintées AV et AR
Sièges cuir specifiques Active
Esthétique / Carrosserie
Trappe à carburant Ford Easy-Fuel
Lit de toit 2,0x1,38 m avec cadre en aluminium et éléments élastiques ponctuels
Toit à soufflet de haute qualité avec 3 fenêtres intégrées et fente d'aération
2 rails d'équipement de sport intégrés sur la coque du toit et le rail latéral de la tente
Barres de toit Thule
Toit Relevable en plastique fibres de verre, couleur noir
Autres équipements
Serrures haute sécurité
Hayon AR
Numéro de série visible de l'extérieur
Système Stop & Start
Indicateur de changement de vitesse
Bavettes AV et AR
Porte latérale droite coulissante
Pare-chocs AV couleur carrosserie
Ouverture du capot à clé
Lave/essuie-glace AV à intermittence variable
Arrêt éclairage à 30min
Bornes de connexion électrique pour équipements et accessoires
Air conditionné manuel AV avec filtre à pollen
EcoMode
Filtre à particules
Réservoir AdBlue
Signal sonore d'ouverture des portes en roulant
Prises 12V sur le tableau de bord et dans la boîte à gants
Boîte à gants avec couvercle verrouillable
Réservoir de 70 Litres
Suspension AR : ressorts à lames et amortisseurs à gaz
Verrouillage central à commande à distance
Extinction différée des phares
Vide-poche grandes dimensions dans les portes AV
Eclairage de courtoisie et lecteurs de cartes à extinction temporisée progressive à l'AV
Poignées de maintien côté conducteur et passager
Console de pavillon 1 DIN supplémentaire
Protections latérales couleur carrosserie
Indicateur de maintenance
Pack Vision Plus
Modem 4G FordPass Connect
Signal sonore de non fermeture des portes lors du verrouillage
Roues alliage 5 branches 17"x7.0 et pneumatiques 215/60 R17
Contrôle adaptatif de la charge (LAC)
Système de protection anti-retournement (ROM)
Eclairage intérieur à LED et lampe enfichable 12 volts pour une utilisation flexible
Réservoir d'eau douce et d'eaux usées de 42 L et pompe submersible de 12 V
Régulation du thermostat et temps de commutation programmés pour le chauffage possible
Pack Lumière
Bonbonne CampinGAZ de 2,8 kg pleine
Adaptateur Schuko femelle sur CEE mâle
Etagère de penderie
Store à bras articulés 2,6 m, anthracite
Porte moustiquaire latérale
Couvercle d’évier
Table de camping avec support de fixation sur hayon et 2 chaises
Lave/essuie-glace AR avec déclenchement automatique en marche AR
Chauffe Eau
Façade du meuble en stratifié de haute qualité, résistant à l'abrasion, teinte Alu brossé ACTIVE
Revêtement de sol style nautique et mobilier en alu brossé
Marchepied long coté droit et gauche
Système électronique central - affichage digitale sur armoire cuisine
Options disponibles
-
Alarme périmétrique:
360 €
-
My Key - 2nd clé programmable:
60 €
-
Phares Xenon:
540 €
-
Contrat Ford Entretien + 5 ans ou 30 000 km bisannuel:
1960 €
-
Roue de secours - Omission:
-30 €
-
Active Park Assist:
240 €
-
Aide au maintien dans la voie:
420 €
-
Protections bas moteur:
360 €
-
Surveillance des angles morts - BLIS:
240 €
-
Peinture non métallisée Blanc Glacier:
0 €
-
Peinture non métallisée Rouge Racing:
0 €
-
Peinture métallisée spéciale Gris Millenium:
780 €
-
Peinture métallisée spéciale Orange Glow:
780 €
-
3ème clé non électronique:
12 €
-
Pneumatiques toutes saisons Goodyear - pneus toutes saisons 215/65 R15H ou 215/65 R16C selon jantes:
540 €
-
Démarrage grand froid -29°C:
300 €
-
Régulateur de vitesse Adaptatif:
420 €
-
Faisceau electrique d'attelage seul - A055:
120 €
-
Crochet d'attelage AR:
660 €
-
Peinture métallisée Bleu Azur:
726 €
-
Peinture métallisée Gris Lunaire:
726 €
-
Peinture métallisée Noir Agate:
726 €
-
Peinture métallisée Rouge Carmin:
726 €
-
Système Audio 25 (Navigation GPS + Régulateur de vitesse adaptatif intelligent):
1548 €
-
Alerte de changement de voie:
420 €
-
Caméra de recul avec affichage sur l'écran du système audio, inclut l'aide au stationnement AV/AR:
594 €
-
Peinture métallisée Gris Matter:
726 €
