Disponible en deux finitions seulement, le Nugget a un avantage : celui d’offrir dès l’entrée de gamme tout ce qu’il faut pour la vanlife. Le bloc cuisine, la réserve deau propre et usée, la batterie secondaire et les branchements 230 v sont de série dès le niveau Titanium. Sans compter l’indispensable caméra de recul.

Pour 5 000 euros de plus, la finition Active propose les feux arrière LED, la navigation, le régulateur adaptatif, les détecteurs d’angle mort et la recharge par induction.

Des équipements plutôt chers qui n’empêchent pas Ford d’avoir recours à un catalogue d’options dont certaines sont plutôt pratiques comme la seconde porte coulissante à l’arrière, ou encore le réservoir de carburant de 70 l en lieu et place du 55 l d’origine.

Une version 4x4 est également disponible pour 3 000 euros de plus que la finition active. Enfin, pour ceux qui ne se sentiraient pas à l’aise dans les 5,05m du van, une version L2 offre 30 cm supplémentaire. Elle est facturé 4 000 euros environs de plus que la version 4x2.