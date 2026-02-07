4. Notre avis sur le Ford Transit Custom Nugget, ses concurrents et tous ses tarifs
L’objectif de Ford semble clair : il s’agit pour lui de détrôner le roi des vans aménagés en Europe : le Volkswagen California. Alors, il démarre (en version 170 ch et BVA 8) à 72 990 euros, quand l’Allemand s’affiche à 76 850 euros, avec 20 ch de moins et une DSG7.
Mais il affiche un tarif supérieur à ses autres concurrents que sont le Renault Trafic SpaceNomad qui a baissé ses tarifs à 49 583 euros ou le Citroên Holidays à 53 490 euros. Pour autant, le Nugget reste très loin dès 91 910 euros du Mercedes Marco Polo.
À retenir : le van du en même temps
Suffisamment premium sans s’aventurer sur les territoires tarifaires allemands, mais plus cher, et mieux pourvu que les vans français, ce Nugget est une recommandable pépite, tant sur la route, malgré une suspension un peu sèche, que dans son habitacle. Ce dernier profite de l’ingéniosité de Westfalia et de la disposition de la cuisine à l’arrière comme du toit relevable inversé.
Caradisiac a aimé
- Le dynamisme de l’ensemble châssis-boite-moteur
- La cuisine située à l’arrière du van et son grand plan de travail
- Les divers branchements (USB, 230 v, induction)
Caradisiac n’a pas aimé
- Le moteur trop bruyant
- La couchette du bas, peu pratique et trop petite
- Le confort au roulage, un peu oublié
Les tarifs
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|(2) NUGGET 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 150 BVA ACTIVE
|0 (wltp)
|74 070 €
|€
|II 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 150 TRAIL
|0 (wltp)
|68 395 €
|€
|II 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 170 ACTIVE BVA
|0 (wltp)
|74 550 €
|€
|II 340 L2H1 2.0 ECOBLUE 150 ACTIVE BVA
|0 (wltp)
|80 140 €
|€
|II 340 L2H1 2.0 ECOBLUE 150 TRAIL
|0 (wltp)
|75 150 €
|€
|II NUGGET 320 L1H1 2.0 ECOBLUE 130 BVA TREND
|0 (wltp)
|65 865 €
|€
