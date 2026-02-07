On s’attend souvent au pire en prenant le volant d’un van. On est donc forcément surpris lorsque le meilleur survient. Et c’est le cas de Nugget. Évidemment, la base est désormais connue, puisqu’elle est utilisée sur le Transit utilitaire, comme sur le Volkswagen T7.

Le van, comme ses cousins plus rustiques, est plutôt destiné aux camping-caristes qui privilégient le dynamisme au confort. Rien à voir avec un placide Citroën Holiday, ou un Renault Trafic SpaceNomad.

Un van en mode dynamique

Dans la version diesel 170 ch, accouplé à la BVA 8, on peut, l’espace d’un instant, se croire au volant d’une auto, oserons nous dire sportive ? On exagère, certes, mais les 2,5 t de l’engin se font oublier, comme les dépassements laborieux et les relances en sortie de virages. Évidemment, le miracle opère grâce au 2 L et à son gros couple de 390 Nm, mais aussi grâce à la BVA 8, qui répond présent sans aucun temps mort. Quant au dispositif qui permet de passer les rapports manuellement, il s’avère totalement inutile.

Pour que cet ensemble soit dynamique, il faut aussi un châssis à la hauteur. Il l’est. Sauf qu’il y a forcément un inconvénient à cette fermeté de suspension : le confort est limité et la filtration des mauvaises chaussées aussi. En plus, le moteur est plutôt du genre bruyant. Il tellement peur de se faire oublier qu’il se manifeste à chaque accélération.

Ce bloc n’est pas seul en cause dans le son un tantinet trop élevé du Nugget sur la route. Le mobilier se manifeste aussi, même si ce n’est pas le plus bruyant de la catégorie. Sans oublier le toit relevable qui lui aussi, même quand il est fermé, se signale par des bruits d’air.

Heureusement, pour faire oublier ces inconvénients, le van Ford est un bon élève en matière d’équipements. Les deux écrans, dont une dalle centrale de 13 pouces, livrent les informations nécessaires et si la navigation n’est pas dispo, elle est aisément remplacée par une connexion Carplay et Androïd.

Un rétro intérieur inutile

Il manque tout de même un équipement plutôt pratique et de plus en plus courant : le régulateur adaptatif qui n'est disponible qu'en option. Il est un autre en revanche, totalement inutile. Il s’agit du rétroviseur intérieur, inutilisable en raison de l’aménagement. Heureusement, la caméra de recul de série, veille au grain.

Reste un engin homogène avec cette motorisation de 170 ch (des versions 130 et 150 ch, sont également disponibles). Et le fait que ce bloc soit le plus puissant de la série ne nuit pas gravement à sa consommation. Le constructeur revendique un score de 8,9 1/100 km et pour une fois, il sonne juste. Il est même possible, sur route et autoroute, de descendre légèrement en deçà. On attend le score de la version hybride rechargeable de 272 ch qui devrait arriver au printemps