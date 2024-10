Le Westfalia Kelsey propulse la vanlife au rayon premium

5. Waestfalia Kelsey (2024) - L’évaluation de la catégorie : 37 critères analysés et notés

EN BREF

Van aménagé sur base Ford Transit Custom Version essayée : 2 l EcoBlue diesel 170 ch À partir de 73 400 euros

S’il est un fabricant légitime dans le monde du van, c’est bien lui. Westfalia est un peu le frigidaire du genre : un nom propre devenu commun qui tient boutique depuis 180 ans et qui aménage des utilitaires depuis 74 ans, depuis le premier combi Volkswagen.

Du coup, lorsque l’on prend en main la dernière création de l’entreprise allemande, qui appartient d’ailleurs au groupe français Rapido depuis quelques années, on a tendance à être encore plus scrupuleux que pour n’importe quel autre aménageur. Et l'on se prend à faire le difficile en l’observant, étant donné l’impressionnant pedigree de la maison qui a toujours revendiqué son statut haut de gamme. Il s’appuie, pour ce nouveau modèle, sur le Ford Transit Custom, élu van de l'année 2024.

Son nom à l’anglaise lui confère un petit côté snob que ses équipements, et ses tarifs, ne démentent pas. Ce Kelsey n’est pas le Citroën Holidays qui joue sur des prix riquiquis et des équipements qui le sont tout autant. À chacun son terrain de jeu et celui du Westfalia, c’est le premium, au niveau de sa qualité de fabrication, comme de ses équipements.

Une salle de bains, ou plutôt un coin salle d'eau

Chose rarissime dans un van : il dispose d’un (tout petit) coin salle de bains, avec sa douche et ses toilettes. Comme dans un grand fourgon beaucoup plus long, il parvient, avec ses 5,45 m à caser à l’arrière un bac de douche, un pommeau et des W.-C chimiques planquées dans un. placard. Pour isoler sa pudeur, un rideau sépare cette partie du reste de l’habitacle.

Un habitacle qui là encore fait mieux que les autres. Là où, dans la plupart de ses homologues, on s’escrime à transformer la banquette arrière en lit manuellement, en se pinçant généralement les doigts avant de pouvoir dormir, le Kelsey dispose d’un simple bouton qui effectue l’opération en moins d’une minute. Le lit, conçu pour une personne, se déploie automatiquement, mais pour y dormir à deux, il faut en passer par des rallonges manuelles cachées dans la banquette. Le pincement des doigts guette évidemment l’utilisateur, mais après ses soins, il disposera d’un lit de 124 x 193 cm, sans même avoir besoin de retourner les sièges arrière.

Un second lit vient se nicher dans le toit relevable et s’il est à peine plus large que celui du rez-de-chaussée, il conviendra mieux aux grands gabarits, puisqu’il mesure 2,07 m de long. Comble du luxe : pour y accéder, on dispose d’une échelle, quand d’autres obligent les passagers fatigués à grimper sur les sièges avant d’effectuer une rotation du bassin façon double axel de patineur artistique.

Côté réserves d’eau, le Kelsey fait curieusement moins bien que quelques-uns de ses rivaux en n’embarquant que 50 l. Fâcheux, alors qu’une douche est prévue. Il faudra donc choisir entre laver la vaisselle et ses aisselles. Un évier est évidemment prévu, tout comme l’eau chaude en option, ainsi que le chauffage. Le réchaud à gaz est, quant à lui, de série, comme la table et les sièges avant qui peuvent se tourner vers l’arrière pour le déjeuner ou le dîner.

Après le repos, il va bien falloir prendre le volant. Mais avant, mieux vaut consulter la fiche technique de l’engin. Car il mesure 2,04 m de haut, contre 1,98 m pour le Transit classique. Ces 6 petits centimètres font toute la différence. Car ils empêchent le Kelsey de se garer sur les parkings limités à 2m et l’obligent à acquitter le péage poids lourd sur l’autoroute. Dommage pour un van présenté par son concepteur comme un « monospace de loisirs ». Mais hormis cette hauteur excessive, est-il réellement conduisible comme une auto du quotidien ? La réponse en page suivante.