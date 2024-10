Le Westfalia Kelsey propulse la vanlife au rayon premium

La concurrence : premium et allemande

Plus cher que les vans des constructeurs, notamment le Renault SpaceNomad, le Ford Nugget (conçu sur la base de l'ancien Transit) ou le Citroën Holiday, le Kelsey rivalise plutôt avec deux concurrents, allemands comme lui. Il aura notamment fort à faire avec celui qu’il a contribué à faire connaître, puisqu’il l’a fabriqué jusqu’au T5 : le Volkswagen California, qui affiche des tarifs presque équivalents, mais qui ne propose que 150 ch.

Son autre concurrent est également une vieille connaissance germanique puisqu’il s’agit du Mercedes Marco Polo. Lui aussi dispose d’une banquette-lit électrique bien pratique. Mais, même avec des tarifs qui débutent à 92 000 euros, il ne propose pas de toilettes ni de douche intérieure. En plus, à ce prix, son moteur est légèrement moins puissant parce qu'il ne dépasse pas 163 ch.

À retenir : un trop cher confort ?

Il n’a que des qualités : son porteur est l’un des meilleurs du moment, armé d’une puissance respectable et d’une boîte automatique au niveau. Dans sa partie habitable, il a tout pour plaire, et propose ce que nombre d’autres n’ont pas : une banquette coulissante électrique, des toilettes et une douche.

Mais pour bénéficier de tout ce confort, il faut passer à la caisse, et elle est gourmande. Avec ses options indispensables, il faut compter plus de 75 000 euros. Le prix a payer pour une vanlife de luxe ? Certes, mais ce Westfalia n'est pas le plus cher de sa catégorie. Un modèle à retenir si l'on veut s'aventurer dans la vanlife premium et allemande.

Caradisiac a aimé

Les perdormances du porteur

La qualité de fabrication

La banquette-lit électrique

Le coin salle de bains

Caradisiac n'a pas aimé

Le bruit du moteur à bas régime

L'option "indispensable"

Le manque de rangements

Les prix