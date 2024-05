Volkswagen T7 California : l'inventeur de la vanlife poursuit la saga (présentation statique)

Si aujourd’hui les vans et fourgons aménagés sont tellement tendance c’est grâce, ou à cause, de lui : le Combi. Il ne s’appelle plus comme ça depuis des lustres, mais c’est bel et bien lui, le T1 de 1951 qui a ouvert les hostilités, avec la complicité de l’aménageur Westfalia. Depuis, les T ont fait des petits et Volkswagen s’est chargé d’aménager lui-même ses Transporter en vans habitables et en les baptisant California, en hommage à ses fidèles clients chevelus et surfeurs de l’Ouest américain. Il s’appelle d’ailleurs ainsi dans le monde entier, sauf en Californie justement et dans le reste des États-Unis ou il est renommé Vanagon. Nul n’est prophète en son pays.

200 000 California sur les routes du monde

Bien en a pris à la marque de reprendre ses affaires en main, car, depuis 1988 et 4 générations de T, l’usine de Hanovre ou ils sont assemblés en a produit plus de 200 000 et comme on ne change pas trop une maison roulante qui gagne, et le T 7 étant sur les routes depuis deux ans en version utilitaire et familiale, il a lui aussi droit à sa version California.

Le plus grand changement de ce dernier par rapport à son prédécesseur est sans aucun doute, et comme sur les autres versions, sa porte coulissante supplémentaire côté conducteur. Ça n’a l’air de rien, mais ça change tout. Surtout pour les pays qui roulent à gauche et qui jusqu’à présent n’avaient droit qu’à cette porte située côté route lorsqu’ils se garaient. Mais ce nouvel accès n’est pas que sécuritaire. Le van est une activité de plein air, et la multiplication des ouvrants fait généralement le bonheur des campeurs motorisés.

Mais aussi des cuisiniers. C’est que, jusqu’à présent, le réchaud, comme le frigo, étaient situés du côté fermé, avec les bonnes odeurs qu’on imagine dans un habitacle tout de même assez petit. C’est terminé. On peut désormais faire la popote de l’extérieur, en ouvrant la porte. Les plus fainéants pourront même placer leurs courses dans le frigo sans grimper à bord. Cette disposition est incluse dans les versions hautes du California 7, les autres devront se contenter d’une kitchenette surgissant d’un tiroir lorsque l’on ouvre le hayon. C’est moins chic, mais c’est tout aussi efficace contre les odeurs dans l’habitacle.

Un habitacle qui ravira les passagers arrière, car la bonne vieille banquette transformable en lit, c’est fini. À la place, trois sièges individuels (ou deux selon les versions) les accueillent. Ils se plient pour former une surface plate et accueillir le matelas pour deux conservé sur la plage arrière. Une seconde chambre à coucher se niche bien évidemment dans le toit dépliable pour accueillir également deux personnes.

Ce toit qui s’ouvre grâce à des vérins électriques est désormais maniable depuis l’appli de son smartphone qui inclut également d’autres fonctions, plus indispensables, comme le contrôle des niveaux d’eau et de batterie, mais aussi l’inclinaison du van en longueur et en largeur. Tous les vanlifers qui, un jour, ont dormi la tête en bas vont remercier Volkswagen.



Mécaniquement, ce California 7 reprend bien entendu tous les attributs du T7 utilitaire et familial dont il est issu, en commençant par sa plateforme MQB. Ses motorisations sont également similaires avec, notamment, une version haut de gamme PHEV de 218 ch disponible en 4 roues motrices et boite auto DSG. Ce système offre, sur le papier, 40 km d’autonomie en tout électrique, mais elle devrait être un peu moindre sur cette version encombrée de son lourd toit dépliable et de ses meubles. Une version totalement thermique TSI de 204 ch est également disponible.

Mais pour une clientèle diésélisée à 99 %, Volkswagen ne pouvait faire l’impasse sur le gazole. Ce bon vieux 2 l TDI de 150 ch sera donc sollicité une fois de plus. Pour un dernier tour de piste avant l’abandon du California thermique ? Probablement. La vie du T6 s’est étalée sur 9 ans puisqu’il est né en 2015. Le T8 pourrait donc débarquer en 2033, deux ans avant l’échéance de 2035, et il n’aura donc aucune raison de fonctionner au pétrole. En attendant, les commandes de ce dernier des vans VW thermiques seront ouvertes au mois de juin. Quant à ses tarifs, s’ils ne sont pas encore connus, ils ne devraient pas être inférieurs au modèle précédent. À moins de 70 000 euros, point de salut.