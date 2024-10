L'abordable Citroën Holidays est-il taillé pour la vanlife ?

Deux moteurs et deux finitions : difficile de trouver une gamme plus simple. Évidemment, pour tenir son prix serré de 53 490 euros, le Holidays dispose en entrée de gamme du moteur de 145 ch, de la boîte mécanique 6 vitesses et n’offre rien de superflu dans la partie habitable.

En revanche, il fournit le nécessaire pour partir au grand air. Le toit relevable est de série, tout comme la cuisine. Pour autant, côté conduite, l’engin est bien doté. La clim bi-zone est de série, à l’avant comme à l’arrière. L’écran 10 pouces répond également présent tout comme les sièges chauffants. La même finition, avec le moteur HDI 180 et la boîte auto, s’affiche à 56 490 euros.

Une douche (froide) proposée dès le deuxième niveau de finition

Pour s’offrir le Pack Max, le niveau supérieur (et ultime), il faut rajouter 7 400 euros. À ce tarif, le vanlifer a droit à une petite douchette extérieure qui se branche à l’arrière du Holidays et dispose d’une réserve d’eau de 25l.

Bizarrement, un WC chimique portable est proposé dans ce niveau de gamme. Il est simplement posé dans le coffre et chacun se débrouille comme il peut pour l’utiliser ou bon lui semble. Un panneau solaire de 120 W est également offert. Côté conduite, cette finition comprend le régulateur adaptatif et la navigation.