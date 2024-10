L'abordable Citroën Holidays est-il taillé pour la vanlife ?

La concurrence : à la ramasse

Il est impossible, chez un constructeur, de trouver un van équipé aussi peu cher. Tous, sans exeption, sont un cran au dessus niveau tarifs. Le Renault Trafic SpaceNomad débute à 65 900 euros, quant au Ford Nugget, un peu plus accessible, il débute à 63 945 euros. Enfin, la star des stars et pionnier du genre, le Volkswagen California n'est pas disponible en dessous de 67 900 euros. Enfin, le plus premium de tous, le Mercedes Marco Polo, s'affiche, en entrée de gamme, à 92 000 euros.

Le bilan global : rustique à l'arrèt et pratique sur la route

Ceux qui sont à la recherche d'un van aussi confortable qu'un camping-car peuvent passer leur chemin. le Holidays fait dans le pratique. On y dort, on y fait éventuellement une popote rapide, mais on n'y passe pas ses journées. La rusticité de l'ensemble, son peu d'autonomie en eau et son petit frigo le limite dans ce domaine. Ce n'est pas une résidence secondaire, mais un van, conçu pour voyager à peu de frais (et sans malus en plus, puisqu'il dispose d'une immatriulation VASP comme un camping-car). Mais en partant de ce postulat, il remplit parfaitement son office, aussi bien que ses concurrents, et pour bien moins cher. En plus, sur la route, il surpasse bien des fourgons.

Caradisiac a aimé

Le prix canon

La maniabilité

La motorisation

Caradisiac n'a pas aimé

Le store extérieur aux abonnés absents (même en option)

L'autonomie en eau

La taille du frigo