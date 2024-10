Le Westfalia Kelsey propulse la vanlife au rayon premium

Westfalia a beau appartenir au groupe français Rapido, il n’en oublie pas ses origines allemandes, et le penchant, un peu dépassé par ailleurs, des constructeurs locaux : l’inflation d’options. C’est ainsi que le Kelsey 2L 170 ch Ecoblue avec sa BVA s’affiche à 73 400 euros (67 900 euros avec le moteur de 136 ch et sa boîte manuelle 6 vitesses). La partie porteur est parfaitement équipée, avec notamment un écran 13 pouces, qui propose l’intégration Carplay – Android, la caméra de recul (utile avec un van à la vision arrière limitée), la clim automatique, les phares LED et les sièges avant chauffants.

La batterie de cellule et la banquette électrique sont en option

Mais si la partie routière dispose de tout ce qu'il faut en série, il n’en est pas de même en ce qui concerne la cellule, pas vraiment complète à ce niveau de prix. Alors Westfalia a inventé un nouveau concept : « l’option indispensable » comme il le présente dans son catalogue.

Moyennant 1 990 euros supplémentaires, ce pack propose la banquette-lit électrique (bien pratique), la batterie de cellule (ultra-utile à l'arrèt) et les tables, comme les chaises, pour se pavaner à l’extérieur. Le chauffe-eau est également inclus dans ce pack, comme la seconde porte arrière coulissante et les rideaux à l’arrière.

Pourtant, malgré ce pack « indispensable », il manque au Kelsey quelques éléments fort utiles, comme le store occultant à l’avant, pourtant nécessaire. Il coûte 111 euros de plus. Mesquin.