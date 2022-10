Des Alpine A110 S pour la gendarmerie nationale ?

Si vous commettez un grand excès de vitesse actuellement en France, il y a de fortes chances pour qu'une Alpine A110 de la gendarmerie se lance à vos trousses. En plus des quelques Renault Mégane RS de troisième génération encore en service et des 17 Seat Leon Cupra livrées récemment aux forces de la gendarmerie française, les militaires français peuvent désormais compter sur 26 exemplaires de la jolie voiture de sport.

Et selon nos informations, le ministère de l'intérieur prépare une autre commande d'Alpine dans le cadre du renouvellement de ses unités d’interception rapide. La gendarmerie nationale est actuellement présente au mondial de l'automobile, mais ses communicants n'ont pas encore pu nous confirmer officiellement cette nouvelle commande. On parle en tout cas d'une vingtaine d'exemplaires, qui enverraient à la retraite les dernières Mégane RS encore en service actuellement auprès de la gendarmerie.

Des A110 S ?

Et attention, il est possible que ces nouvelles Alpine soient commandées dans la version S de 300 chevaux et non plus dans la version de base à 252 chevaux comme les exemplaires de la première vague. Les pilotes de la gendarmerie disposeraient ainsi d'un véhicule d'interception encore plus performant, capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 4,2 secondes au lieu de 4,5 secondes pour l'Alpine A110 actuellement utilisée.

Toujours 26 exemplaires en service ?

Au fait, l'exemplaire accidenté vu il y a quelques semaines sur l'autoroute A4 a-t-il été envoyé à la casse ? Même si il a fini sur le toit, il serait possiblement réparable d'après les militaires interrogés à ce sujet sur le stand du mondial et pourrait même revenir prochainement en service. Ils n'ont pas voulu nous expliquer comment l'auto a pu se retrouver dans une telle situation, l'essentiel étant bien évidemment qu'il n'y a eu aucun blessé dans l'incident.