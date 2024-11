Les policiers et les gendarmes ont peur pour leurs voitures

Si vous croisez fréquemment des voitures de police ou de la gendarmerie en mauvais état, c’est peut-être à cause d’une baisse des budgets alloués au renouvellement des flottes des véhicules utilisés par les forces de l’ordre dans le cadre de leurs missions.

Comme le détaillent les journalistes d’Auto Infos, le faible rythme de renouvellement des flottes de ces véhicules inquiète les hauts responsables des forces de l’ordre et certains parlementaires. Le major général de la Gendarmerie nationale André Petillot rappelle par exemple que les gendarmes n’ont commandé que 325 nouveaux véhicules en 2023 et 185 en 2024, contre 3 700 en 2021 et 3 300 en 2022 (dont les fameux Peugeot 3008 et 5008 de la seconde génération qu’on croise désormais souvent sur les routes françaises).

Le malus est un gros problème pour les gendarmes et les policiers

Ces inquiétudes, partagées par des responsables de la police nationale, concernent aussi le prix en nette augmentation des voitures neuves actuelles par rapport à ceux des véhicules du début de la décennie. Surtout, les montants très importants du malus écologique français, auxquels ne dérogent pas les gendarmes lorsqu’ils achètent de nouveaux véhicules, limitent considérablement leur marge de manœuvre. Le général André Petillot donne l’exemple de 4x4 achetés pour ses militaires en Guyane où, à cause du malus, le prix unitaire atteint 100 000€. Ironie de la situation, le malus écologique français coûte cher à l’administration française alors qu’il devait pénaliser les acheteurs de grosses voitures de luxe !

Le projet de loi de finance 2025 prévoit de renouveler 1 850 véhicules rien que pour la gendarmerie nationale, mais ce chiffre ne suffirait pas pour André Petillot à cause du prix trop élevé des voitures nécessaires.