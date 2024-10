Le RN et la gauche bloquent l'augmentation du malus écologique à l'assemblée !

70 000€ dès 194 g/km de CO2. Voilà le montant du malus écologique maximal que prévoyait le gouvernement français pour l’année 2025, alors qu’il se plafonnait cette année à 60 000€ (sans compter l’éventuel malus au poids à ajouter). Critiquée par toute la filière automobile française, la nouvelle grille devait commencer à 113 g/km de rejets de CO2 au lieu de 118 g/km actuellement, touchant ainsi toujours plus de véhicules thermiques et notamment les petites micro-citadines de faible puissance sans aucune hybridation.

Mais cette augmentation du malus écologique français pour l’année 2025 a finalement été rejetée par les députés grâce aux votes contre des socialistes, des communistes, du groupe Les Républicains, des « Ciottistes » et du Rassemblement National avec 128 voix contre 90 pour. La composition différente de l’Assemblée nationale depuis les dernières élections, qui validait systématiquement les budgets automobiles et notamment l’augmentation de ce malus écologique français auparavant, a joué contre cette mesure jugée impopulaire et injuste pour les petites bourses par les partis concernés.

Un bonus à refaire ?

Sachant que l’argent touché par le malus écologique permet au moins en partie de financer le bonus écologique, le gouvernement va peut-être devoir revoir le niveau des subventions prévues pour aider à l’achat des voitures électriques. Aux dernières nouvelles, le bonus écologique 2025 devait s’abaisser à 3 000€ au lieu de 4 000€ actuellement, avec d’autres mesures potentiellement supprimées comme la prime à la conversion.