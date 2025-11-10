Cet échappement atroce n’a pas empêché cette Koenigsegg de battre un record
Les ingénieurs trouvent parfois des solutions étonnantes pour parvenir à leurs fins. La preuve avec cette Koenigsegg Sadair’s Spear ayant battu un record avec un échappement bricolé et des jantes moins travaillées que celles d’origine.
Le mythique circuit de Laguna Seca doit composer avec des riverains ennuyeux capables de se plaindre du bruit alors que la piste était là bien avant leur emménagement dans les environs. Des revendications absurdes qui poussent le tracé installé dans le désert sur une ancienne base militaire à plafonner le bruit généré par ses activités à 90 db malgré son ancienneté.
Cette contrainte force les équipes en roulage sur le circuit à modifier les voitures les plus performantes spécifiquement pour ce circuit. Un phénomène qui produit des résultats insolites à l’image de la Koenigsegg Sadair’s Spear. Pour son record sur la piste américaine, la supercar se voit équipée à la dernière minute d’un échappement sur-mesure. Une pièce disgracieuse qui ne l’empêche pas de battre un record avec un temps au tour de 1:24.16. Cerise sur le gâteau, la prouesse est réalisée avec des jantes aluminium moins travaillées que les roues en carbone livrées habituellement aux clients.
1625 chevaux au Superéthanol
Pour rappel, la Koenigsegg Sadair’s Spear délivre non moins de 1625 chevaux pour 1500 Nm de couple lorsque son V8 5l biturbo reçoit du Superéthanol. Une artillerie qui lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes avant d’atteindre une vitesse maximale théoriquement supérieure à 450 km/h. D’après Koenigsegg, les 30 exemplaires prévus sont tous déjà vendus.
