Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Koenigsegg

Cet échappement atroce n’a pas empêché cette Koenigsegg de battre un record

Dans Faits Divers / Insolite / Insolite

Adrien Raseta

0  

Les ingénieurs trouvent parfois des solutions étonnantes pour parvenir à leurs fins. La preuve avec cette Koenigsegg Sadair’s Spear ayant battu un record avec un échappement bricolé et des jantes moins travaillées que celles d’origine.

Cet échappement atroce n’a pas empêché cette Koenigsegg de battre un record

Le mythique circuit de Laguna Seca doit composer avec des riverains ennuyeux capables de se plaindre du bruit alors que la piste était là bien avant leur emménagement dans les environs. Des revendications absurdes qui poussent le tracé installé dans le désert sur une ancienne base militaire à plafonner le bruit généré par ses activités à 90 db malgré son ancienneté.

Cette contrainte force les équipes en roulage sur le circuit à modifier les voitures les plus performantes spécifiquement pour ce circuit. Un phénomène qui produit des résultats insolites à l’image de la Koenigsegg Sadair’s Spear. Pour son record sur la piste américaine, la supercar se voit équipée à la dernière minute d’un échappement sur-mesure. Une pièce disgracieuse qui ne l’empêche pas de battre un record avec un temps au tour de 1:24.16. Cerise sur le gâteau, la prouesse est réalisée avec des jantes aluminium moins travaillées que les roues en carbone livrées habituellement aux clients.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page

 

1625 chevaux au Superéthanol

Pour rappel, la Koenigsegg Sadair’s Spear délivre non moins de 1625 chevaux pour 1500 Nm de couple lorsque son V8 5l biturbo reçoit du Superéthanol. Une artillerie qui lui permet d’abattre le 0 à 100 km/h en 2,5 secondes avant d’atteindre une vitesse maximale théoriquement supérieure à 450 km/h. D’après Koenigsegg, les 30 exemplaires prévus sont tous déjà vendus.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité