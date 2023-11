Essai video - Volvo EX30 (2023) : baby Volvo

EN BREF SUV urbain 272 ou 428 ch Batterie : 51 ou 69 kWh À partir de 37 500 €

Volvo a construit son histoire à partir des breaks, puis des SUV. Mais durant ces années et même si le constructeur suédois a élargi sa gamme, force est de reconnaître qu’il était le spécialiste des véhicules imposants à l’exception peut d’être de la C30. Ainsi, le plus « petit » modèle de la gamme actuelle à savoir le XC40 mesure 4,42 m de long. Mais aujourd’hui, les choses évoluent puisque Volvo investit la catégorie des SUV urbains avec ce EX30, qui mesure 4,23 m de long, soit 19 cm de moins que son grand frère.

Toutefois, réduction des dimensions ne veut pas dire perte de la personnalité. Bien au contraire et ce EX30 le prouve. On a bien devant nous une Volvo, c’est une certitude et cela se reconnaît dès le premier coup d’œil. Ainsi, de face, on remarque une identité bien connue avec notamment une nouvelle interprétation des projecteurs en forme de T, faisant toujours référence au marteau de Thor. Petite différence cette fois-ci puisque la signature lumineuse et les clignotants sont regroupés au même endroit. Néanmoins, c’est la partie arrière qui concentre la majorité des originalités avec notamment un travail particulier sur la custode arrière, mais surtout des feux en deux parties, ce qui est une première chez Volvo. L’ensemble est indéniablement réussi et bénéficie d’une vraie allure.

Et pour ceux qui souhaiteraient une personnalité encore plus marquée, ce EX30 sera décliné courant 2024 dans une version Cross Country, qui se caractérisera par une garde au sol surélevée, des jantes de 19 pouces spécifiques, des plaques de protection et par du noir laqué sur la calandre et la poupe.

À l’intérieur, Volvo nous offre une planche de bord très innovante. Premier constat : adieu l’instrumentation. Toutes les informations sont concentrées dans l’écran multimédia de 12,3 pouces positionné verticalement qui est véritablement le centre névralgique de cette EX30. Il regorge d’informations.

Ainsi, il peut se diviser en quatre parties. Celle située au plus haut regroupe les informations liées à la conduite. En dessous, il y a la navigation, plus un espace pour la radio et le téléphone, puis une autre ligne pour d’autres fonctions et enfin la dernière pour la climatisation. Volvo s’inspire clairement de Tesla et ainsi, il faudra passer par l’écran pour régler les rétroviseurs ou ouvrir la boîte à gants. En matière d’ergonomie, vous repasserez. Vraiment trop complexe et en plus, vous serez obligé de quitter la route des yeux pour regarder la vitesse. Dommage que Volvo n’ait pas choisi d’installer un affichage tête haute qui aurait été bien utile. On remarque aussi un dessin très épuré avec une planche de bord dépourvue de tout bouton. Les aérateurs sont verticaux tandis qu’une barre de son est implantée en bas du pare-brise. Si l’originalité est bel et bien au rendez-vous, on n’en dira pas de même des matériaux, issus majoritairement du recyclage, agréables à regarder, mais à l’aspect et au toucher très proches d’un simple plastique dur.

Avec une longueur de 4,23m, il ne fallait pas s’attendre à des miracles en matière d’habitabilité. Ainsi, les places arrière offre un espace aux jambes limité en particulier pour les occupants mesurant aux environs d’1,80 m.

Constat identique pour le volume de chargement avec seulement 318 litres dont 61 l sont consacrés au comportement sous le plancher, ce qui signifie donc seulement 257 litres utiles au-dessus de celui-ci, ce qui est vraiment très peu. Et ce n’est pas le petit coffre de 7 litres à l’avant – bien qu’utile pour ranger les câbles – qui change grand-chose au quotidien.

On se consolera avec des très nombreux rangements dans l'habitacle que ce soit au niveau des contre-portes, de la boîte à gants centrale, de la console et de l'accoudoir centraux.