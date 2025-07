Ce SUV au look d'aventurier, doté de deux moteurs pour former une transmission intégrale, qui affiche 428 ch sous la pédale de droite et un équipement digne d'une limousine, ne possède pas beaucoup de concurrence. Tous les autres SUV urbains électriques sont loin d'afficher la même puissanc,e presque aucun n'existe en 4 roues motrices... Le seul modèle que l'on peut mettre en face de cet EX30, c'est son cousin technique, le Smart #1 Brabus. Il repose sur la même plateforme du groupe Geely, dispose des mêmes moteurs donc de la même puissance, et des mêmes technologies. Il est en plus un peu moins cher, avec un prix le plus élevé situé à 51 315 €, pour un équipement assez équivalent. Et son châssis est plus "sportif" que celui, rendu plus confortable, de ce Volvo des champs. Alors que dire sinon que le choix serait une affaire de style, et donc de goût, et de sportivité recherchée.

A retenir : seulement si vous y tenez

Objectivement, la version Cross Country de l'EX30 n'est pas la meilleure. Elle perd en comportement ce qu'elle gagne en confort, cela dû au rehaussement de ses suspensions. Elle perd en autonomie, logique mais toujours dommage quand on parle de véhicule électrique. Et elle coûte plus cher que la version classique (+ 2 100 €).

Elle n'est pas dénuée de qualités bien sûr : performances, équipement, technologies, sécurité. Mais il n'y a vrament qu'au chapitre du look qu'elle se démarque. Et ses performances de sportives sont quasi inutiles, et souvent inexploitables. Il vaut presque mieux se tourner vers une version encore moins chère, la single motor de 272 ch, déjà amplement suffisante en puissance et facturée 49 550 € en finition haute Ultra et grosse batterie. Elle vous fera economiser 6 400 €, pour les même services rendus et plus encore puisque l'autonomie est meilleure.

Vous l'aurez compris, cette version Cross Country, ce sera vraiment pour ceux qui tiennent à se démarquer visuellement, et qui ont les moyens.

Caradisiac a aimé

Le confort

Les performances redoutables

La consommation correcte

L'insonorisation/filtration des bruits

L'équipement pléthorique

Le gabarit compact Caradisiac n'a pas aimé La diminution de l'autonomie

Le prix encore plus élevé (même si c'est logique)

Le volume de coffre limité

L'ergonomie de l'habitacle

La qualité des matériaux

Le comportement routier un peu moins rigoureux encore que la version classique