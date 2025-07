Le Volvo Ex30 se présente dans une unique finition, l'Ultra, qui est la plus haut de gamme. Elle intègre tout ce que peut proposer de mieux le constructeur à ce niveau, et un peu plus encore. De quoi justifier un prix assez stratosphérique pour un SUV urbain (55 900 € on le rappelle).

Ainsi on trouve de nombreux équipements de sécurité active et passive : anticipation de collision active, action sur la direction en cas de manœuvre d'évitement d'urgence, aide au maintien dans la voie, régulateur de vitesse adaptatif, conduite autonome de niveau 2, surveillance des angles morts, lecture des panneaux, alerte de trafic arrière, park assist, mais aussi airbags frontaux, latéraux gauche et droite pour le conducteur, droite pour le passager, rideaux, système de protection latéral SISP, et anti-coup du lapin WHIPS. L'EX30 Cross Country embarque aussi une pompe à chaleur, un chargeur embarqué de 22 kW, un câble de recharge type 2 32 ampères, le système multimédia Android fourni par google avec les services qui vont avec (applications, maps, assistant vocal, etc.) l'entrée et démarrage sans clé, le hayon électrique, le système sono Harman Kardon 1 040 watts avec barre de son sur la planche de bord, la climatisation automatique bi-zone, le toit panoramique vitré, les caméras 360°, les sièges électriques, chauffants, etc.

En plus de tout cela (et on n'a pas tout listé...), le Cross Country a pour spécificités supplémentaires :

Volant chauffant

Face avant noire spécifique avec insert Topography

Jupe avant spécifique avec insert teinte gris brume

Inscription Cross Country sur le montant C

Hayon avec bandeau noir spécifique

Extracteur arrière spécifique avec insert gris brume et inscription Cross Country

Élargisseurs d’ailes noir mat

Jantes 19’’ gris mat /noir avec pneus 235/50R19

Garde au sol réhaussée de 19 mm

Châssis Cross Country spécifique