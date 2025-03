En France, le BMW X3 20d n'a pas de chance

Le nouveau BMW X3 20 d est disponible en France en deux niveaux de finition :

L’entrée de gamme éponyme « X3 », à partir de 65 950 € reçoit comme principaux équipements de série les jantes alliage 18 pouces, l’alarme, le système de précollision, le contrôle de la pression de pneumatiques, la détection de somnolence, la transmission intégrale, les 5 modes de conduite, l’accès et le démarrage mains-libre, la banquette arrière rabattable selon le schéma 40/20/40, la climatisation trizone, la recharge des smartphones par induction, le système audio 100 W 6 HP, le détecteur de pluie et l’allumage automatique des phares ainsi que les rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffants.

La finition « M-Sport », à partir de 69 700 € ajoute par la teinte exclusive Alpin Weiss, les jantes alliage 19 pouces, la sellerie alcantara/simili cuir, les suspensions sport, la direction à démultiplication variable, le régulateur/limiteur de vitesse, les radars de recul avec caméra et aide au stationnement automatique, l’avertisseur d’angle mort et de franchissement de ligne.

La caméra de surveillance : un mode sentinelle Le X3 peut être équipé d’une caméra intérieure, permettant de prendre des photos ou d’enregistrer de courtes vidéos puis de les visionner sur l’écran de contrôle. Surtout, elle permet de surveiller l’habitacle à distance via votre smartphone et en cas de déclenchement de l’alarme, de prendre automatiquement une photo que vous pouvez voir dans My BMW App. Cette caméra est proposée dans le pack innovation vendu 2 600 €.