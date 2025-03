En France, le BMW X3 20d n'a pas de chance

La concurrence : des prix plus élevés

Le nouveau BMW X3 rencontre les concurrents premium habituels. A savoir les Mercedes GLC et Audi Q5. Tous ont conservé une offre diesel associée à une transmission intégrale. Dans la majorité des cas, le SUV de BMW est plus cher que la concurrence, certes un peu plus ancienne.

A retenir : un diesel performant mais pénalisé

Le nouveau X3 s'affirme comme un SUV adapté à la famille avec de beaux volumes et un bon niveau de confort. Le bavarois gagne en technologie. Une technologie omniprésente et pénalisante pour l"ergonomie. Cette version diesel BMW X3 20d est coche toutes les bonnes cases offrant à la fois de l'agrément, de la polyvalence avec ses 4 roues motrices et des consommations basses. Malheureusement son prix élevé et le double malus pousseront les clients à lorgner du côté de l'hybride rechargeable.

Caradisiac a aimé

La consommation réduite

Le comportement routier

Les volumes à bord

Le grand coffre

La polyvalence

Caradisiac n'a pas aimé

Les prix stratosphériques

Le double malus

La présence de nombreux plastiques bas de gamme

L'ergonomie pénalisée par le tout tactile