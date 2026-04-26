Vous cherchez un SUV familial, performant et haut de gamme, le BMW X3 répond à ces critères. Mais pour choisir la meilleure version, suivez le guide.
3. Quelle finition choisir pour le SUV BMW X3 ?
En ce qui concerne l’offre de finitions du BMW X3, ce sera assez simple puisqu’il n’y a que trois finitions au catalogue. Et encore, si les deux premières concernent la plupart des versions, la finition la plus haut de gamme M Performance est spécifique. Elle est en effet rattachée au BMW X3 M50 xDrive. Mais quelle est la meilleure de ces finitions ?
Finition X3
En entrée de gamme avec la finition X3, le BMW X3 joue déjà dans la cour des grands avec une dotation complète. La dotation en équipements est des plus généreuses avec les jantes alliage de 18 pouces (jantes de 19 pouces pour le X3 à motorisation hybride rechargeable), de nombreuses aides à la conduite dont le Driving Assistant et le Parking Assistant qui regroupent une multitude de systèmes chargés de vous protéger et de vous faciliter la vie. On a droit à la double dalle numérique pour l’instrumentation et l’infodivertissement, la climatisation automatique trizones, un équipement de recharge par induction pour smartphone, un système hi-fi performant de 100 W avec 6 haut-parleurs, des équipements pratiques pour le rangement à bord ou charger son coffre, on a droit également à 5 modes de conduite (Personnel, Efficient, Sport, Relax, Expressive), la transmission intégrale, des prises USB type C à l’avant ou à l’arrière, une connectivité dernier cri, etc.
Principaux équipements de la finition X3
Aides à la conduite
- Active Guard avec avertissement de franchissement de ligne, avertisseur de collision frontale avec intervention de freinage, avertisseur d’intersection, détection risque collision latérale, avertisseur de présence piéton/cycliste lors d’un virage en intersection, assistance de limitation de vitesse avec informations de limite de vitesse
- Driving Assistant avec avertisseur d’angle mort, alerte risque de collision avant et arrière (déclenchement automatique des warning), alerte de trafic transversal arrière (incrustation sur image caméra de recul et freinage automatique en cas de non-réaction)
- Parking Assistant avec manoeuvres automatiques de stationnement en parallèle, créneau et en bataille, caméra de recul avec lignes interactives de trajectoires (fonction zoom pour attelage), radars de recul avant & arrière, fonction PDC active et aide au parking latéral, assistant de marche arrière « Auto-Reverse » sur 50 m, assistant de remorquage
- Régulateur de vitesse avec fonction freinage (en descente) et limiteur de vitesse
Confort
- Accès Confort avec fonction BMW Digital Key Plus
- Porte-gobelets (x2) sur la console centrale
- Accoudoir central arrière
- Banquette arrière rabattable 40/20/40
- Climatisation automatique trizones
- Compartiment à bagages : 2 crochets de sac, filet sur panneau gauche, prise 12V, rangement additionnel sous plancher amovible, filet de séparation du coffre
- Kit éclairage : éclairage habitacle avant-arrière, coffre à bagages, miroir de courtoisie, lampes de courtoisie, lampes de lecture centrales
- Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande par impulsion et sécurité enfants
- Prises 12 volts dans la console centrale avant et dans le coffre
- Recharge par induction pour smartphone
- Système hi-fi 6 haut-parleurs, 100 W
Connectivité
- Services BMW ConnectedDrive
- BMW Digital (BMW Maps, RTTI sur itinéraire, Apple CarPlay, Android Auto, BMW Intelligent Personal Assistant)
- BMW Live Cockpit Plus
- Personal eSIM
- Ports USB Type C pour la recharge et transmission de données à l’avant (x2) et recharge à l’arrière (x2)
- Tuner DAB
Design extérieur
- Calandre avec barreaux droits et obliques
- Jantes en alliage 18 pouces
- Rails de toit aluminium satiné
- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec rappels de clignotants, électrochrome côté conducteur
- Teinte unie Alpinweiss
- Sortie d’échappement non visible
Design intérieur
- Accoudoir central avant avec panneau de commande intégré
- Console centrale avec insert noir brillant
- BMW Interaction Bar : éclairage d’ambiance dynamique (15 couleurs différentes)
- Écran BMW Curved Display
- Inserts décoratifs Dark Silver et Dark Graphite
- Sellerie Tissu Econeer Vivid Grey
- Sièges avant Sport à réglages électriques, chauffants
- Tapis de sol en velours
- Volant Sport gainé similicuir avec touches multifonctions avec réglage manuel en hauteur et profondeur
Dynamisme
- Boite de vitesses automatique 8 rapports avec palette au volant.
- BMW Efficient Dynamics avec direction à assistance Servotronic (variable selon la vitesse), arrêt et de redémarrage automatique du moteur, système de récupération de l’énergie au freinage
- BMW xDrive avec transmission intégrale avec répartition variable du couple, inclus fonctionnalité DSC étendue pour la répartition de la motricité, contrôle de stabilité dynamique (DSC) élargie avec contrôle de freinage en courbe (CBC) + contrôle dynamique des freins (DBC) + stabilisation de remorque + assistant dynamique de motricité (DTC) + assistant de démarrage en côte
- My Modes : 5 modes de conduite (Personnel, Efficient, Sport, Relax, Expressive)
- Performance control : contrôle du moteur et interventions freinage pour améliorer l’agilité et la neutralité en virage
Fonctionnalités
- Clignotants LED intégrés aux feux de jour
- Clé radiocommandée à mémorisation automatique des réglages « Personal Profile » + 1 Setup Card & 1 Service Card
- Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop
- Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs
- Éclairage de bienvenue autour du véhicule
- Feux arrière à LED intégrant les clignotants
- Feux de route anti-éblouissement
- Fonction Start & Stop automatique
- Frein de parking électromécanique avec fonction « Automatic Hold »
- Ordinateur de bord, Check-Control et température extérieure
- Projecteurs, feux de croisement et feux de route à technologie LED
- Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffants
Sécurité
- Alarme antivol
- Capteurs d’impact : activation airbag, feux de détresse, éclairage intérieur et borne batterie de sécurité, déverrouillage des portes
- Fixations ISOFIX/i-Size pour les deux sièges arrière extérieurs
- Kit de mobilité (uniquement 30e xDrive) Compresseur 12V + produit d’étanchéité pneus + gants. Permet de reprendre la route après une crevaison.
- Kit de mobilité Plus (sauf 30e xDrive) équipement qui permet de maintenir la pression en roulant dans un pneu victime d’une crevaison, à condition que la pression ne soit pas descendue en dessous de 1 bar.
Équipements spécifiques BMW X3 30e xDrive
- Avertisseur sonore pour piétons
- BMW IconicSounds Electric
- Câble Professional Mode 3 (T2-T2) pour la recharge publique
- Carte BMW Charging
- Chargeur courant alternatif AC 11 kW
- Jantes en alliage léger 19 pouces style 903 à rayons doubles Pneus 245/50 R 19
Finition M Sport
Pour 4 000 € de plus (3 300 € pour le BMW X3 hybride rechargeable) de plus, la finition M Sport, comme son nom l’indique, ajoute une touche de sportivité au BMW X3. Cela se voit extérieurement puisque le BMW X3 adopte des jantes alliage de 19 pouces bicolores et des éléments de décoration extérieurs plus valorisants. À bord, le BMW X3 devient plus haut de gamme avec la sellerie en Alcantara, le ciel de pavillon noir des inserts décoratifs plus luxueux, un volant sport gainé de cuir. Et pour le dynamisme du modèle, on a droit à une suspension sport et une direction DirectDrive à démultiplication variable qui facilite le travail du conducteur.
Principaux équipements de la finition M Sport (+ équipements X3)
Design extérieur
- Éléments extérieurs M Sport
- Jantes en alliage léger 19 pouces bicolores
Design intérieur
- Ciel de pavillon M anthracite
- Éléments intérieurs M Sport
- Inserts décoratifs M en aluminium finement brossé
- Sellerie M Alcantara/Veganza perforé Schwarz
- Volant M gainé cuir
Dynamisme
- Direction DirectDrive à démultiplication variable
- Suspension sport DirectDrive
BMW M Performance
Réservée au BMW X3 M50 xDrive, cette finition M Performance est la plus haut de gamme de toutes et reçoit en plus de la dotation pléthorique des autres finitions, des équipements supplémentaires que l’on ne trouve qu’en option avec les finitions inférieures. Cela va de la calandre illuminée aux quatre sorties d’échappement, en passant par les jantes de 20 pouces et le vitrage calorifuge. L’auto se fait encore plus sportive avec une calandre, des boucliers avant et arrière et des rétroviseurs spécifiques. À bord, l’ambiance est également plus sportive et bien sûr, cette finition comme la finition M Sport précédente, adopte une suspension sport et une direction DirectDrive à démultiplication variable.
Principaux équipements de la finition M Performance (+ équipements M Sport)
Confort et Fonctionnalités.
- Éclairage de bienvenue « Welcome Light Carpet » avec projection au sol, des deux côtés de la voiture
- Projecteurs Advanced Full LED
- Système hi-fi 7 haut-parleurs, 205 W
- Vitrage calorifuge
Design extérieur
- Calandre avec barreaux horizontaux noirs et logo M
- Calandre illuminée BMW Iconic Glow
- Jantes en alliage léger 20 pouces bicolores pneus mixtes - Pneus 255/45 R 20 & 285/40 R 20
- Pare-chocs avant et arrière spécifiques M
- Projecteurs Shadow Line M
- Rétroviseurs extérieurs spécifiques M avec base noir brillant
- Sorties d’échappement M (2x2)
Design intérieur
- Ceintures de sécurité noires avec liseré aux couleurs M
- Ciel de pavillon M anthracite
- Inserts décoratifs M en aluminium finement brossé
- Sellerie M Alcantara/Veganza perforé Schwarz
- Volant M gainé cuir avec repère central rouge et palettes de changement de rapport
Sécurité et dynamisme
- Direction DirectDrive à démultiplication variable
- Freins M Sport rouges
- Suspensions Sport DirectDrive
Caradisiac vous conseille la finition M Sport qui apporte une touche de sportivité bienvenue et reçoit des équipements qui renforcent le dynamisme du BMW X3 comme la suspension et la direction DirectDrive.
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