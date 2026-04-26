Vous cherchez un SUV familial, performant et haut de gamme, le BMW X3 répond à ces critères. Mais pour choisir la meilleure version, suivez le guide.

Finition X3

En entrée de gamme avec la finition X3, le BMW X3 joue déjà dans la cour des grands avec une dotation complète. La dotation en équipements est des plus généreuses avec les jantes alliage de 18 pouces (jantes de 19 pouces pour le X3 à motorisation hybride rechargeable), de nombreuses aides à la conduite dont le Driving Assistant et le Parking Assistant qui regroupent une multitude de systèmes chargés de vous protéger et de vous faciliter la vie. On a droit à la double dalle numérique pour l’instrumentation et l’infodivertissement, la climatisation automatique trizones, un équipement de recharge par induction pour smartphone, un système hi-fi performant de 100 W avec 6 haut-parleurs, des équipements pratiques pour le rangement à bord ou charger son coffre, on a droit également à 5 modes de conduite (Personnel, Efficient, Sport, Relax, Expressive), la transmission intégrale, des prises USB type C à l’avant ou à l’arrière, une connectivité dernier cri, etc.

Principaux équipements de la finition X3

Aides à la conduite

Active Guard avec avertissement de franchissement de ligne, avertisseur de collision frontale avec intervention de freinage, avertisseur d’intersection, détection risque collision latérale, avertisseur de présence piéton/cycliste lors d’un virage en intersection, assistance de limitation de vitesse avec informations de limite de vitesse

Driving Assistant avec avertisseur d’angle mort, alerte risque de collision avant et arrière (déclenchement automatique des warning), alerte de trafic transversal arrière (incrustation sur image caméra de recul et freinage automatique en cas de non-réaction)

Parking Assistant avec manoeuvres automatiques de stationnement en parallèle, créneau et en bataille, caméra de recul avec lignes interactives de trajectoires (fonction zoom pour attelage), radars de recul avant & arrière, fonction PDC active et aide au parking latéral, assistant de marche arrière « Auto-Reverse » sur 50 m, assistant de remorquage

Régulateur de vitesse avec fonction freinage (en descente) et limiteur de vitesse

Confort

Accès Confort avec fonction BMW Digital Key Plus

Porte-gobelets (x2) sur la console centrale

Accoudoir central arrière

Banquette arrière rabattable 40/20/40

Climatisation automatique trizones

Compartiment à bagages : 2 crochets de sac, filet sur panneau gauche, prise 12V, rangement additionnel sous plancher amovible, filet de séparation du coffre

Kit éclairage : éclairage habitacle avant-arrière, coffre à bagages, miroir de courtoisie, lampes de courtoisie, lampes de lecture centrales

Lève-vitres avant et arrière électriques avec commande par impulsion et sécurité enfants

Prises 12 volts dans la console centrale avant et dans le coffre

Recharge par induction pour smartphone

Système hi-fi 6 haut-parleurs, 100 W

Connectivité

Services BMW ConnectedDrive

BMW Digital (BMW Maps, RTTI sur itinéraire, Apple CarPlay, Android Auto, BMW Intelligent Personal Assistant)

BMW Live Cockpit Plus

Personal eSIM

Ports USB Type C pour la recharge et transmission de données à l’avant (x2) et recharge à l’arrière (x2)

Tuner DAB

Design extérieur

Calandre avec barreaux droits et obliques

Jantes en alliage 18 pouces

Rails de toit aluminium satiné

Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie avec rappels de clignotants, électrochrome côté conducteur

Teinte unie Alpinweiss

Sortie d’échappement non visible

Design intérieur

Accoudoir central avant avec panneau de commande intégré

Console centrale avec insert noir brillant

BMW Interaction Bar : éclairage d’ambiance dynamique (15 couleurs différentes)

Écran BMW Curved Display

Inserts décoratifs Dark Silver et Dark Graphite

Sellerie Tissu Econeer Vivid Grey

Sièges avant Sport à réglages électriques, chauffants

Tapis de sol en velours

Volant Sport gainé similicuir avec touches multifonctions avec réglage manuel en hauteur et profondeur

Dynamisme

Boite de vitesses automatique 8 rapports avec palette au volant.

BMW Efficient Dynamics avec direction à assistance Servotronic (variable selon la vitesse), arrêt et de redémarrage automatique du moteur, système de récupération de l’énergie au freinage

BMW xDrive avec transmission intégrale avec répartition variable du couple, inclus fonctionnalité DSC étendue pour la répartition de la motricité, contrôle de stabilité dynamique (DSC) élargie avec contrôle de freinage en courbe (CBC) + contrôle dynamique des freins (DBC) + stabilisation de remorque + assistant dynamique de motricité (DTC) + assistant de démarrage en côte

My Modes : 5 modes de conduite (Personnel, Efficient, Sport, Relax, Expressive)

Performance control : contrôle du moteur et interventions freinage pour améliorer l’agilité et la neutralité en virage

Fonctionnalités

Clignotants LED intégrés aux feux de jour

Clé radiocommandée à mémorisation automatique des réglages « Personal Profile » + 1 Setup Card & 1 Service Card

Démarrage sans clé via le bouton Start/Stop

Détecteur de pluie et allumage automatique des projecteurs

Éclairage de bienvenue autour du véhicule

Feux arrière à LED intégrant les clignotants

Feux de route anti-éblouissement

Fonction Start & Stop automatique

Frein de parking électromécanique avec fonction « Automatic Hold »

Ordinateur de bord, Check-Control et température extérieure

Projecteurs, feux de croisement et feux de route à technologie LED

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement et chauffants

Sécurité

Alarme antivol

Capteurs d’impact : activation airbag, feux de détresse, éclairage intérieur et borne batterie de sécurité, déverrouillage des portes

Fixations ISOFIX/i-Size pour les deux sièges arrière extérieurs

Kit de mobilité (uniquement 30e xDrive) Compresseur 12V + produit d’étanchéité pneus + gants. Permet de reprendre la route après une crevaison.

Kit de mobilité Plus (sauf 30e xDrive) équipement qui permet de maintenir la pression en roulant dans un pneu victime d’une crevaison, à condition que la pression ne soit pas descendue en dessous de 1 bar.

Équipements spécifiques BMW X3 30e xDrive

Avertisseur sonore pour piétons

BMW IconicSounds Electric

Câble Professional Mode 3 (T2-T2) pour la recharge publique

Carte BMW Charging

Chargeur courant alternatif AC 11 kW

Jantes en alliage léger 19 pouces style 903 à rayons doubles Pneus 245/50 R 19

Finition M Sport

Pour 4 000 € de plus (3 300 € pour le BMW X3 hybride rechargeable) de plus, la finition M Sport, comme son nom l’indique, ajoute une touche de sportivité au BMW X3. Cela se voit extérieurement puisque le BMW X3 adopte des jantes alliage de 19 pouces bicolores et des éléments de décoration extérieurs plus valorisants. À bord, le BMW X3 devient plus haut de gamme avec la sellerie en Alcantara, le ciel de pavillon noir des inserts décoratifs plus luxueux, un volant sport gainé de cuir. Et pour le dynamisme du modèle, on a droit à une suspension sport et une direction DirectDrive à démultiplication variable qui facilite le travail du conducteur.

Principaux équipements de la finition M Sport (+ équipements X3)

Design extérieur

Éléments extérieurs M Sport

Jantes en alliage léger 19 pouces bicolores

Design intérieur

Ciel de pavillon M anthracite

Éléments intérieurs M Sport

Inserts décoratifs M en aluminium finement brossé

Sellerie M Alcantara/Veganza perforé Schwarz

Volant M gainé cuir

Dynamisme

Direction DirectDrive à démultiplication variable

Suspension sport DirectDrive

BMW M Performance

Réservée au BMW X3 M50 xDrive, cette finition M Performance est la plus haut de gamme de toutes et reçoit en plus de la dotation pléthorique des autres finitions, des équipements supplémentaires que l’on ne trouve qu’en option avec les finitions inférieures. Cela va de la calandre illuminée aux quatre sorties d’échappement, en passant par les jantes de 20 pouces et le vitrage calorifuge. L’auto se fait encore plus sportive avec une calandre, des boucliers avant et arrière et des rétroviseurs spécifiques. À bord, l’ambiance est également plus sportive et bien sûr, cette finition comme la finition M Sport précédente, adopte une suspension sport et une direction DirectDrive à démultiplication variable.

Principaux équipements de la finition M Performance (+ équipements M Sport)

Confort et Fonctionnalités.

Éclairage de bienvenue « Welcome Light Carpet » avec projection au sol, des deux côtés de la voiture

Projecteurs Advanced Full LED

Système hi-fi 7 haut-parleurs, 205 W

Vitrage calorifuge

Design extérieur

Calandre avec barreaux horizontaux noirs et logo M

Calandre illuminée BMW Iconic Glow

Jantes en alliage léger 20 pouces bicolores pneus mixtes - Pneus 255/45 R 20 & 285/40 R 20

Pare-chocs avant et arrière spécifiques M

Projecteurs Shadow Line M

Rétroviseurs extérieurs spécifiques M avec base noir brillant

Sorties d’échappement M (2x2)

Design intérieur

Ceintures de sécurité noires avec liseré aux couleurs M

Ciel de pavillon M anthracite

Inserts décoratifs M en aluminium finement brossé

Sellerie M Alcantara/Veganza perforé Schwarz

Volant M gainé cuir avec repère central rouge et palettes de changement de rapport

Sécurité et dynamisme

Direction DirectDrive à démultiplication variable

Freins M Sport rouges

Suspensions Sport DirectDrive