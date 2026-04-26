Vous cherchez un SUV familial, performant et haut de gamme, le BMW X3 répond à ces critères. Mais pour choisir la meilleure version, suivez le guide.
4. Quelles sont les options proposées pour le SUV BMW X3 ?
Un beau catalogue d’options pour le SUV BMW X3 qui comprend surtout des packs aux tarifs élevés. Mais c’est le seul moyen pour obtenir des équipements optionnels high-tech comme la conduite semi-autonome, ou bien encore une caméra qui se déclenche toute seule lors d’un accident. Elle enregistre alors une vidéo 360° de l’environnement du véhicule.
Pour toutes les motorisations
- Calandre illuminée BMW Iconic Glow (de série pour M50 xDrive) : 600 €
- Freins M Sport bleus : 750 €
- Jantes de 19 à 21 pouces : de 650 à 3 000 €
- Pack Confort avec sièges avant et arrière chauffants, Sièges avant ventilés, stores pare-soleil pour vitres latérales arrière : 1 700 €
- Pack Innovation 1 avec BMW Live Cockpit Navigation Professional, affichage tête haute et Guidage interactif avec « Réalité Augmentée », caméra d’habitacle. Ce pack comprend également le Parking Assistant Plus (avec Parking View qui permet une visibilité 3D à 360° autour du véhicule, Remote 3D View pour le transfert d’images 3D du véhicule sur votre smartphone via l’application My BMW, Drive Recorder qui permet d’enregistrer une vidéo 360° de l’environnement du véhicule (60 s max.) et de la lire sur l’écran central ou via un export avec déclenchement automatique en cas d’accident, Remote Theft Recorder qui en cas de déclenchement de l’alarme, enregistre une vidéo de l’extérieur du véhicule et envoi d’une notification sur l’appli My BMW).
Dans ce pack innovation on trouve également les aides à la conduite du Driving Assistant Plus qui comprend en plus de Driving Assistant de série, régulateur de vitesse actif (de 30 à 180 km/h), Assistant de maintien de voie (jusqu’à 180 km/h) avec interventions correctives sur la direction, Speed Limit Assist qui adapte automatiquement le régulateur de vitesse aux changements de limitation de vitesse détectés : 2 700 €
- Pack Innovation 2 avec les même chose équipements que le Pack Innovation 1 sauf les aides à la conduite du Driving Assistant Professional qui comprend en plus de Driving Assistant de série, Pilote semi-automatique avec assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire (conduite en courbe automatique avec action sur la direction sur route et autoroute jusqu’à 210 km/h et en embouteillage jusqu’à 60 km/h). Le conducteur doit garder les mains sur le volant. Assistant de maintien de voie (jusqu’à 210 km/h) et Avertisseur d’angle mort (>20 km/h), Action autonome sur le volant pour remettre le véhicule vers le milieu de la voie, Alerte de circulation à contresens, Visualisation 3D de l’environnement de la voiture sur l’écran central : 3 550 €
- Pack M Sport Pro (de série avec M50 xDrive) *. Ce pack comprend les options tels que Calandre illuminée BMW Iconic Glow - Ceintures de sécurité noires avec liseré aux couleurs M - Équipements spécifiques M Sport Pro - Freins M Sport rouges - Projecteurs Shadow Line M - Shadow Line M brillant étendu : 2 100 €
*Nécessite les Projecteurs Advanced Full LED, disponibles via le Pack Premium ou en option individuelle à 600 € (uniquement avec ce Pack M Sport Pro).
- Pack Premium (sauf M50 xDrive) avec appui lombaire ajustable, système hi-fi Harman/Kardon, projecteurs Advanced Full LED, système de voyage multifonction Travel & Comfort : supports intégrés aux dossiers des sièges avant pour fixer tablettes, cintres, crochet pour sacs, accessoires… inclus + 1 port USB-C supplémentaire sur chaque siège : 1 800 €
- Pack Premium (pour M50 xDrive) avec appui lombaire ajustable, système hi-fi Harman/Kardon, système de voyage multifonction Travel & Comfort : supports intégrés aux dossiers des sièges avant pour fixer tablettes, cintres, crochet pour sacs, accessoires… inclus + 1 port USB-C supplémentaire sur chaque siège : 1 100 €
- Peintures métallisées (teinte unie Alpinweiss de série) : de 1 150 à 2 000 €
- Peintures BMW Individual : 4 950 €
- Planche de bord textile Luxury : 650 €
- Projecteurs Advanced Full LED (de série avec M50 xDrive) : 650 €
- Sellerie cuir : 2 500 €
- Suspension SelectDrive (indisponible M50 xDrive) : 650 €
- Suspensions SelectDrive M (pour M50 xDrive) : 750 €
- Toit panoramique en verre : 1 550 €
- Vitrage calorifuge (de série avec M50 xDrive) : 500 €
- Volant chauffant : 330 €
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