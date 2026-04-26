Vous cherchez un SUV familial, performant et haut de gamme, le BMW X3 répond à ces critères. Mais pour choisir la meilleure version, suivez le guide.
5. Bilan et tableau de gamme pour le SUV BMW X3
Il est temps de clôturer ce guide d’achat consacré au SUV BMW X3. Le modèle allemand propose de nombreuses motorisations et plusieurs finitions et nous allons vous donner le meilleur couple motorisation/finition pour ce modèle haut de gamme. On terminera ce guide d’achat par quelques conseils et un tableau de gamme du SUV BMW X3.
Modèle haut de gamme et concurrent direct des Audi Q5 et Mercedes GLC, la quatrième génération du BMW X3 mérite le détour que ce soit pour ses performances ou pour son niveau d’équipement. Parmi toutes les nombreuses versions qui composent la gamme de ce modèle luxueux, nous avons choisi celle avec la motorisation hybride rechargeable de 299 ch associée avec la finition M Sport. En plus d’afficher une allure dynamique, elle dispose d’une motorisation moderne qui peut déplacer le X3 sur 80 kilomètres en mode « zéro émission » et elle offre des prestations de haut niveau en ce qui concerne son comportement routier et ses performances.
Le choix de Caradisiac
- BMW X3 30e xDrive à boîte auto et transmission intégrale en finition M Sport à 77 250 €
Avant l’achat de ce modèle, rappelez-vous qu’il est essentiel de négocier son prix. Bien que la marque BMW rechigne à faire des remises, il faut quand même essayer, ne serait-ce que dans le but de bénéficier d’une option gratuite, ou d’une remise sur l’entretien.
Tableau de gamme
|Motorisations/Finitions
|X3
|M SPORT
|M PERFORMANCE
|Essence 20 xDrive 208 ch*
|65 950 €
|69 950 €
|-
|Essence M50 xDrive 398 ch**
|-
|-
|92 050 €
|Diesel 20d xDrive 197 ch***
|66 950 €
|70 950 €
|-
|Diesel 40d xDrive 303 ch****
|75 950 €
|79 950 €
|-
|Hybride plug-in 30e xDrive 299 ch
|73 950 €
|77 250 €
|-
* Malus écologique 2026 : de 6 126 € à 13 014 €
** Malus écologique 2026 : de 32 935 € à 48 901 €
*** Malus écologique 2026 : de 5 404 € à 9 681 €
**** Malus écologique 2026 : de 10 692 € à 18 858 €
+ Malus au poids 2026 : de 6 275 € (20 xDrive) à 9 680 € (M50 xDrive)
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