Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Jaecoo 7 Shs

Essai

Jaecoo 7, un SUV au look de Range Rover, vendu 20 000€  de moins qu'un Tiguan

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alexandre Bataille

19  

5. L'évaluation du Jaecoo 7 dans sa catégorie

 

Jaecoo 7, un SUV au look de Range Rover, vendu 20 000€  de moins qu'un Tiguan

Le Jaecoo 7 SHS, à partir de 279 ch et 35 990 € est évalué dans la catégorie des SUV hybrides rechargeables qui comprend notamment : 

Le MG EHS, à partir de 272 ch et 37 990 € (hors remise)

Le Peugeot 3008 PHEV, partir de 225 ch et 40 250 €

Le Volkswagen Tiguan, 1.5 eHybrid, à partir de 204 ch et 55 000 €

Jaecoo 7 SHS P Exclusive
Budget
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
  • 7.5
 
Pratique
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Rapport prix/équipements
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
 
Sur la route
  • 6.92
  • 6.92
  • 6.92
  • 6.92
  • 6.92
 
Sécurité
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
  • 7
 
Note globale : 14,5 /20
Explication des critères de notation
Page précédente
Page suivante

Photos (78)

Voir tout

Sommaire

19  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Jaecoo 7 Shs

Jaecoo 7 Shs

SPONSORISE

Essais Jaecoo 7

Voir tous les essais Jaecoo 7

Guides d'achat 4X4 - SUV - Crossover

Voir tous les guides d'achat

Toute l'actualité Jaecoo 7

Voir toute l'actu Jaecoo 7