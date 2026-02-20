Le Jaecoo 7 SHS, à partir de 279 ch et 35 990 € est évalué dans la catégorie des SUV hybrides rechargeables qui comprend notamment :

Le MG EHS, à partir de 272 ch et 37 990 € (hors remise)

Le Peugeot 3008 PHEV, partir de 225 ch et 40 250 €

Le Volkswagen Tiguan, 1.5 eHybrid, à partir de 204 ch et 55 000 €