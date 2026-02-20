Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Jaecoo 7 Shs

Essai

Jaecoo 7, un SUV au look de Range Rover, vendu 20 000€  de moins qu'un Tiguan

Alexandre Bataille

4. Beaucoup d'arguments et peu de défauts pour le Jaecoo 7

 

Jaecoo 7, un SUV au look de Range Rover, vendu 20 000€  de moins qu'un Tiguan

La concurrence : seul un autre Chinois peut rivaliser

Sur le marché français, le Jaecoo 7 SHS adopte un positionnement agressif avec un ticket d'entrée sous les 36 000 €, se plaçant en rival direct du  MG EHS Hybrid+ (proposé dès 35 490 €). Si le MG reste un peu moins cher, le Jaecoo 7 justifie son léger surcoût par des prestations technologiques supérieures, notamment une puissance de 279 ch et son écran central plus performant. Face aux ténors européens comme le Peugeot 3008 PHEV ou les Volkswagen Tiguan, facturés bien au-delà des 40 000 €, le Jaecoo 7 casse les prix tout en offrant une dotation de série pléthorique.

À retenir : de gros arguments

Le Jaecoo 7 rend une copie globale très correcte, s'imposant comme un voyageur polyvalent grâce à une technologie hybride efficace et économe. S'il n'atteint pas l'agilité des stars européennes, il compense par un bon niveau de confort et une dotation technologique supérieure. Malgré quelques griefs comme le malus masse, les aides à la conduite intrusives et l'ergonomie passable, ce SUV venu d'Orient offre un rapport prestations/prix redoutable dans la lignée du MG EHS. Le Jaecoo 7 se place ainsi comme très recommandable auprès d'une famille à la recherche d'un SUV polyvalent, économique et technologique à petit prix. Seul bémol, sa valeur de revente probablement proche du néant en occasion.

Caradisiac a aimé

  • Le rapport prix/équipement
  • La garantie de 7 ans
  • L'hybridation agréable et sobre
  • Le fort contenu technologique
  • Le bon niveau de confort
  • La recharge rapide

 

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le malus masse
  • Quelques plastiques bas de gamme
  • L'ergonomie à revoir (hayon, ceinture, écran)

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
1.5T GDI 279 DHE 18.4 KWH SELECT 54 (wltp) 35 990 €  €
1.5T GDI 279 DHE 18.4 KWH EXCLUSIVE 54 (wltp) 37 990 €  €

 

