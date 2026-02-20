Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Jaecoo 7, un SUV au look de Range Rover, vendu 20 000€  de moins qu'un Tiguan

Alexandre Bataille

6. La fiche technique du Jaecoo 7 

 

Jaecoo 7, un SUV au look de Range Rover, vendu 20 000€  de moins qu'un Tiguan

 

Les chiffres clés

Jaecoo 7 Shs 1.5T GDI 279 DHE 18.4 KWH EXCLUSIVE
Généralités  
Date de commercialisation 20/02/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km 150 000 km
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 84 mois
Dimensions  
Longueur 4,50 m
Largeur sans rétros 1,86 m
Hauteur 1,67 m
Empattement 2,67 m
Volume de coffre mini 500 L
Volume de coffre maxi 1 276 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 1 795 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Hybride essence électrique
Puissance fiscale 7 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 499 cm3
Puissance 279 ch à 5 200 trs/min
Couple 365 Nm
Boîte de vitesses Automatique
Nombre de rapports 1
Roues motrices AV
Performances / consommation  
Vitesse maximum 180 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 8.5 s
Consommation mixte 2.4 Litre / 100 km
Volume du réservoir 60 L
Emissions de CO2 54 g/km (wltp)
