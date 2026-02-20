Tous les modèles hybrides ou hybrides rechargeables proposent une technologie assez sophistiquée, développée en interne par Chery. Baptisé Super Hybrid System (SHS), ce système repose sur le même principe que celui de BYD, de Nissan et Honda.

La majorité du temps, le moteur essence sert de générateur pour recharger la batterie servant à alimenter le moteur électrique qui se charge seul de faire tourner les roues. Et selon les situations (demande à l'accélération ou niveau de la batterie), il se reconnecte pour l’aider.

L'hybridation s’appuie sur un 4 cylindres essence 1.5 suralimenté à cycle Atkinson de 143 ch, un moteur électrique puissant (204 ch), un rapport de boîte et une batterie 18,4 kWh. La puissance cumulée atteint 279 ch et l’autonomie en tout électrique est homologuée pour 90 km (de 100 % à 15 %), soit une valeur dans la bonne moyenne des SUV hybrides rechargeables. De plus, Jaecoo a doté son SUV d'un généreux réservoir d'essence de 60 litres, lui autorisant un rayon d'action de 1 200 km, tous pleins faits.

Trois modes d'hybridation sont disponibles : "Initial" (pour rouler majoritairement en 100 % électrique), "i-Smart" (automatique, garantissant performances et consommation) et "Forcé" pour conserver un niveau de charge à l'arrivée (pour entrer dans une ZFE par exemple). Nous avons opté pour le mode "i-Smart" pour cet essai. Et premier constat, l'hybridation favorise au maximum l'électrique. Le système optimise ces phases en rechargeant au maximum la batterie avec le thermique. Conséquence, le conducteur bénéficie de la réactivité immédiate de l'électrique, du silence de fonctionnement et, surtout, de consommations maîtrisées.

Une moyenne de 5l/100 km relevée sur notre parcours

Lorsque le 4 cylindres vient en renfort, comme sur l'autoroute par exemple, le niveau sonore reste maîtrisé et les ressources sont suffisantes. Toutefois, le ressenti de la puissance se situe davantage aux alentours des 150 ch que des 279 ch annoncés. Cette hybridation agréable à conduire et peu intrusive permet surtout d'obtenir des consommations réjouissantes. Nous n'avons pu établir le parcours total en tout électrique, le système ne l'indiquant pas.

L'ordinateur réalise une moyenne des consommations électriques et de carburant sur le parcours. Le verdict est intéressant puisque sur notre trajet d'environ 100 km nous avons réalisé une moyenne de 5 l/100 km, soit conforme aux valeurs WLTP.

Le Jaecoo 7 est équipé d'un chargeur embarqué AC de 6,6 kW. Suffisant pour faire le plein sur une Wallbox de 7,4 kW en 4 heures environ. Mais le SUV venu d'Orient a étudié la concurrence et propose en plus une charge rapide en courant continu (DC), jusqu’à 40 kW. De quoi passer de 20 à 80 % de charge en moins de 20 minutes. Nous avons réalisé une charge de 12 à 80 % en 18 minutes sur une borne TotalEnergies de 300 kW et nous avons observé une moyenne de 32 kW. Pas mal. Mais il faut reconnaître qu'au regard du coût du kWh facturé par l'opérateur de la borne, recharger un PHEV sur une borne rapide n'a que très peu d'intérêt financièrement.

En France, s'il échappe au malus CO2, le Jaecoo 7, assez lourd (1 870 kg), essuie un malus au poids de 1 710 €.

Un bon voyageur mais une sécurité active intrusive

Les suspensions assurent un bon confort. À faible vitesse, elles se montrent un peu fermes et sautillantes, notamment avec des jantes de 19'' et un poids élevé, mais rien de rédhibitoire. Le Jaecoo 7 reste maniable en ville et correctement maintenu sur le réseau secondaire. Il reste bien en dessous d'un Austral ou d'un 3008 en matière d'agilité et d'équilibre sur routes sinueuses, mais dans l'ensemble la copie rendue est correcte. Le chinois fait bien à peu près partout. Surtout, il s'avère être un bon compagnon de voyage sur les grands axes, faisant preuve d'un bon confort aussi bien d'amortissement que phonique.

En revanche, les très nombreuses aides à la conduite (désactivables) s'avèrent intrusives et ô combien agaçantes à la longue. Même constat concernant la sécurité un peu trop poussée à notre goût. Par exemple, pour avancer, il faut impérativement boucler sa ceinture de sécurité. Au quotidien, pour ouvrir le portail et rentrer la voiture dans la cour, c'est très agaçant aussi.