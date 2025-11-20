Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Renault Clio 6

Essai

La nouvelle Renault Clio 6 est-elle aussi séduisante que la R5 ?

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Alan Froli

6  

4. Une Clio 6 qui tient ses promesses face à la concurrence…

 

La nouvelle Renault Clio 6 est-elle aussi séduisante que la R5 ?

Les rivales : nombreuses sauf en hybride…

La Clio 6 retrouve sur sa route ses rivales habituelles, surtout avec son moteur 1.2 TCe de 115 ch, au premier rang desquelles la Volkswagen Polo, l’onéreuse mais spacieuse et cossue, et par extension les cousines Seat Ibiza et Skoda Fabia. On pourra également citer la Coréenne Hyundai i20. Côté Français, difficile d’opposer la dernière Citroën C3, à l’approche petit SUV Low-Cost désormais, mais la Peugeot 208 vient toujours s’opposer malgré le poids des années. Dans sa déclinaison essence 100 ch à boîte manuelle bien sûr, mais aussi en versions « Hybrid » à boîte auto : une hybridation légère, n’oublions pas, pour ceux qui en attendraient (vainement) l’efficience de la Clio 160 ch en ville et sur route. En fait, les électrifications intégrales sont rares dans la catégorie, puisque seule la Toyota Yaris et le monospace Honda Jazz proposent des systèmes équivalents à celui de notre Renault.

À retenir : Plus aboutie mais encore perfectible

Technologique, suffisamment spacieuse, agile en virage, et à la fois douce à l’usage, alerte et ultra-sobre dans cette mouture hybride, la Française monte en gamme sans toutefois atteindre des sommets en matière d’agrément mécanique en raison, une nouvelle fois, d’une boîte à crabot toujours aussi lente et sous-dimensionnée quand on a besoin de mobiliser ses 160 ch. Par ailleurs, les contraintes liées au design, notamment en termes de visibilité, restent importantes. Mais le charme opère, alors que la R5 E-Tech prend des leçons de polyvalence…

Caradisiac a aimé :

  • Présentation
  • Systèmes infodivertissement
  • Espace intérieur correct
  • Sobriété et douceur en hybride
  • Comportement routier
  • Direction légère et précise

Caradisiac n’a pas aimé :

  • Manque de visibilité
  • Suspension un peu sèche
  • Boîte perfectible en hybride
  • Tarifs en hausse
  • Gamme de moteurs réduite

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
VI 1.2 TCE 115 EVOLUTION 114 (wltp) 19 900 €  €
VI 1.2 TCE 115 TECHNO 114 (wltp) 23 900 €  €
VI 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 EVOLUTION 89 (wltp) 24 600 €  €
VI 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 TECHNO 90 (wltp) 27 600 €  €
VI 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 ESPRIT ALPINE 92 (wltp) 29 300 €  €
Page précédente
Page suivante

Photos (24)

Voir tout

Sommaire

6  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Renault Clio 6

Renault Clio 6

SPONSORISE

Essais Citadine

Voir tous les essais Citadine

Fiches fiabilité Citadine

Voir toutes les fiches fiabilité Citadine

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité