4. Une Clio 6 qui tient ses promesses face à la concurrence…
Les rivales : nombreuses sauf en hybride…
La Clio 6 retrouve sur sa route ses rivales habituelles, surtout avec son moteur 1.2 TCe de 115 ch, au premier rang desquelles la Volkswagen Polo, l’onéreuse mais spacieuse et cossue, et par extension les cousines Seat Ibiza et Skoda Fabia. On pourra également citer la Coréenne Hyundai i20. Côté Français, difficile d’opposer la dernière Citroën C3, à l’approche petit SUV Low-Cost désormais, mais la Peugeot 208 vient toujours s’opposer malgré le poids des années. Dans sa déclinaison essence 100 ch à boîte manuelle bien sûr, mais aussi en versions « Hybrid » à boîte auto : une hybridation légère, n’oublions pas, pour ceux qui en attendraient (vainement) l’efficience de la Clio 160 ch en ville et sur route. En fait, les électrifications intégrales sont rares dans la catégorie, puisque seule la Toyota Yaris et le monospace Honda Jazz proposent des systèmes équivalents à celui de notre Renault.
À retenir : Plus aboutie mais encore perfectible
Technologique, suffisamment spacieuse, agile en virage, et à la fois douce à l’usage, alerte et ultra-sobre dans cette mouture hybride, la Française monte en gamme sans toutefois atteindre des sommets en matière d’agrément mécanique en raison, une nouvelle fois, d’une boîte à crabot toujours aussi lente et sous-dimensionnée quand on a besoin de mobiliser ses 160 ch. Par ailleurs, les contraintes liées au design, notamment en termes de visibilité, restent importantes. Mais le charme opère, alors que la R5 E-Tech prend des leçons de polyvalence…
Caradisiac a aimé :
- Présentation
- Systèmes infodivertissement
- Espace intérieur correct
- Sobriété et douceur en hybride
- Comportement routier
- Direction légère et précise
Caradisiac n’a pas aimé :
- Manque de visibilité
- Suspension un peu sèche
- Boîte perfectible en hybride
- Tarifs en hausse
- Gamme de moteurs réduite
Les prix
|Version
|Co2 (en g/km)
|Prix
|Bonus / Malus
|VI 1.2 TCE 115 EVOLUTION
|114 (wltp)
|19 900 €
|€
|VI 1.2 TCE 115 TECHNO
|114 (wltp)
|23 900 €
|€
|VI 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 EVOLUTION
|89 (wltp)
|24 600 €
|€
|VI 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 TECHNO
|90 (wltp)
|27 600 €
|€
|VI 1.8 E-TECH FULL HYBRID 160 ESPRIT ALPINE
|92 (wltp)
|29 300 €
|€
